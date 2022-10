F1 | Pirelli svela le mescole per i GP di USA e Messico Pirelli ha svelato le mescole che porterà per i GP degli Stati Uniti e Messico. Medesima scelta per entrambi, con le mescole centrali protagoniste.

Di: Giacomo Rauli , Journalist Carica lettore audio Nel corso della prima giornata di pista del Gran Premio del Giappone, con i piloti che hanno preso parte ai primi 2 turni di prove libere, la Pirelli ha annunciato quali mescole porterà nella trasferta americana in cui sarà protagonista ad Austin e Città del Messico. La Casa italiana fornitrice unica di pneumatici della F1 porterà al Gran Premio degli Stati Uniti le seguenti mescole: Pirelli PZero White Hard C2

Pirelli PZero Yellow Medium C3

Pirelli PZero Red Soft C4 si tratta delle tre mescole centrali della gamma 2022 di Pirelli che, ricordiamo, va dalla C1 (la mescola più dura) alla C5, la più morbida. Dunque le due più estreme sono state ritenute non idonee a essere usate ad Austin. Per quanto riguarda invece il Gran Premio del Messico che si terrà nella capitale dello stato centro americano, la scelta è la medesima: Pirelli PZero White Hard C2

Pirelli PZero Yellow Medium C3

Pirelli PZero Yellow Medium C3

Pirelli PZero Red Soft C4 Anche in questo caso Pirelli ha scelto le tre mescole centrali della gamma, escludendo sia quella più dura, la C1, che quella più morbida, la C5. Nei due gran premi americani non sarà presente il salto di mescola. Sino a ora, in questa stagione, lo abbiamo avuto solo al Gran Premio d'Australia, terzo appuntamento del Mondiale 2022 di Formula 1.