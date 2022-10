Topic F.1 analisi tecnica di Giorgio Piola

F1 | Alfa Romeo: ala anteriore con lo sguardo al 2023 La squadra del Biscione ha introdotto in Giappone una nuova paratia dell'ala anteriore che permette una maggiore efficienza aerodinamica grazie a un maggiore passaggio d'aria verso l'esterno della ruota anteriore con un effetto out wash esasperato in stile Mercedes. A Hinwil sanno che l'idea sviluppata l'anno prossimo sarà vietata, ma è necessario reagire al risveglio dell'Aston Martin.