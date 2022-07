F1 | Silverstone, Libere 2: spunta Hamilton dietro a Sainz

Carica lettore audio

Carlos Sainz piazza la zampata nella seconda sessione di prove libere del GP di Gran Bretagna, dopo l'inutile primo turno condizionato dalla pioggia. Lo spagnolo nella simulazione da qualifica è arrivato a 1'28"942 con le gomme soft. La Ferrari è parsa subito a suo agio sui curvoni veloci di silverstone, ma la sorpresa della giornata è certamente Lewis Hamilton che ha piazzato la Mercedes al secondo posto con la W13 staccata di appena 163 millesimi dalla vetta.

Il sette volte campione del mondo ha sparato il tempo con il secondo treno di rosse, quando la pista era in grande evoluzione, ma è innegabile il salto di qualità della freccia d'argento con la nuoca configurazione aerodinamica, anche se l'inglese ha avuto modo di lamentarsi per il saltellamento alle alte velocità che si manifesta anche nei curvoni.

Il fatto che Lando Norris si sia arrampicato al terzo posto con la McLaren, giungendo a 13 millesimi da Lewis, indica che, forse, i valori non sono ancora quelli giusti. Non deve sorprendere, quindi, che i due contendenti del mondiale si trovino più indietro: Max Verstappen è quarto con il tempo di 1'29"149. Il turno per il campione del mondo è stato difficoltoso: prima ha accusato un fastidioso rumore sul fondo, poi si è rivelato una rottura. I meccanici hanno provato a mettere una toppa in carbonio per continuare a farlo girare e permettergli di raccogliere le informazioni nel mini long run.

La Red Bull snellita nella zona del cofano motore non ha impressionato, tanto più che Sergio Perez ha chiuso solo settimo dopo essersi dedicato a girare a lungo con le gomme medie: il suo distacco ditto decimi da Sainz evidenzia che non bisogna lasciarsi condizionare troppo dalle prestazioni. E nella lista manca Charles Leclerc, solo quinto alla fine con un distacco di quattro decimi dal compagno di squadra.

Il monegasco volava con la gomma media, mentre è parso in difficoltà con la soft: ha abortito il primo tentativo per una sbavatura e poi non ha mai trovato il giro giusto, preferendo dedicarsi alla simulazione di gara. In questo caso i valori sembrano più veritieri e la Mercedes sembra in grado di reggere il passo sia di Ferrari sia di Red Bull, mentre la McLaren con Norris è riuscita solo a sparare un giro.

L'Alpine con le pance in versione Ferrari ha dato il sorriso a Fernando Alonso sesto davanti a Sergio Perez, mentre Esteban Ocon che ha lavorato di più in funzione della gara. Attenzione a George Russell: l'inglesino ha dedicato molto tempo a una simulazione con le hard e poi ha perso un pezzo del fondo, ma nel long run ha trovato una costanza di rendimento che indica una freccia d'argento da tenere in grande attenzione.

La top 10 si completa con Daniel Ricciardo con la seconda McLaren davanti a Lance Stroll con l'Aston Martin. Il canadese è davanti a Sebastian Vettel, 12esimo, ma il tedesco ha rotto il fondo su un cordolo. FRa le due "verdone" si è infilato Valtteri Bottas con l'Alfa Romeo che è al margine della Q3.

Alexander Albon è 14esimo con la Williams FW44 (B): l'anglo thailandese non ha impressionato per la posizione, quanto per il tempo: ha rifilato oltre un secondo al compagno Nicholas Latifi relegato all'ultimo posto con la macchina di Grove in versione standard. E tanto bastava per capire che hanno imboccato la strada giusta per lo sviluppo...

Guanyu Zhou con la seconda Alfa Romeo è 15esimo davanti al samurai Tsunoda con l'AlphaTauri: Yuki è 16esimo ed è riuscito a fare meglio di Pierre Hasly in difficoltà con la AT02. Kevin Magnussen è 17esimo con la Haas e Mick Schumacher è 19esimo anche se a un solo decimo dal danese compagno di squadra.