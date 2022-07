Topic F.1 analisi tecnica di Giorgio Piola

F1 | Mercedes: un'anima di metallo al posto del secondo tirante I tecnici di Brackley hanno portato a Silverstone un pacchetto aerodinamico che riguarda un po' tutte le aree della monoposto: è comparsa una nuova carenatura del puntone della sospensione anteriore con l'intento di spingere dei flussi verso il fondo per incrementare il carico. Rivisti i deviatori di flusso davanti alle bocche dei radiatori per migliorare il raffreddamento della power unit, ma la novità principale riguarda il fondo nella lotta al porpoising: c'è un'anima in metallo per evitare le flessioni.