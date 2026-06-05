MotoGP | Acosta: "Meglio non pensare alla vittoria, magari domani la moto non andrà così bene"

Se la prestazione offerta venerdì da Pedro Acosta al Gran Premio d’Ungheria di MotoGP fosse stata quella di un pilota di Aprilia o Ducati, probabilmente nessuno avrebbe esitato a considerarlo il favorito per la vittoria.

Tuttavia, lo "Squalo di Mazarron" preferisce rimanaere estremamente cauto riguardo alle possibilità di ottenere la sua prima vittoria domenicale questo fine settimana al Balaton Park. E tale incertezza risiede, senza andare oltre, nelle oscillazioni di rendimento della sua RC16.

Lo spagnolo è passato dal soffrire molto al Mugello, dove non si è qualificato direttamente in Q2 a causa di un notevole ritardo sulle moto italiane, a dominare in lungo e in largo la prima giornata in Ungheria, con un miglior tempo nelle prove libere di 1'36"827, staccando di ben quattro decimi il secondo classificato, Fabio Di Giannantonio.

Di conseguenza, Acosta non si fida completamente della sua KTM, che tende a perdere prestazioni più di altre moto con il passare del weekend, senza migliorare molto tra sabato e domenica rispetto al venerdì. Lo ha dichiarato il pilota di Murcia al termine della giornata ai media a Balaton, tra cui c'era anche Motorsport.com.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Non capisco perché la settimana scorsa siamo andati così male. Per me non ha alcun senso che oggi siamo andati così bene e una settimana fa abbiamo sofferto così tanto. Vediamo se riescono a trovare una spiegazione, perché altrimenti sarà molto difficile disputare un campionato stabile", ha ammesso.

"La moto si è già adattata bene qui l'anno scorso, ed è stato qui che ho guidato la classifica il primo venerdì. Ma non sappiamo ancora se la moto sarà così stabile per tutto il weekend, anche se me lo auguro", ha proseguito esprimendo i suoi dubbi.

Per quanto riguarda gli avversari, Acosta tiene d'occhio Marc Márquez: "Ci sono quattro Aprilia in Q2 e Marc ha fatto un ottimo ritmo. Non penso alla vittoria, perché la differenza tra oggi e lo scorso fine settimana è enorme. Il ritmo con la gomma morbida è buono, da quel punto di vista dobbiamo essere contenti. Ciò che mi rende incerto è la velocità di Marc Márquez con la gomma media, dato che l’anno scorso ha vinto la gara con quella".

"Magari domani mi sveglio e la moto non va così. Ognuno di noi ha i propri problemi. Nel mio caso, dopo aver cambiato una cosa, la moto ha iniziato a perdere parecchia stabilità. Questo è l' unico problema, che la moto è instabile, anche in rettilineo, e devo stare molto concentrato".