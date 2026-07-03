Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

LIVE Formula 1 | Gran Premio di Gran Bretagna, Sprint Qualifying

Formula 1
Gran Bretagna
LIVE Formula 1 | Gran Premio di Gran Bretagna, Sprint Qualifying

Steiner sorpreso: "Il mestiere del pilota di MotoGP è molto diverso da quello del pilota di F1"

MotoGP
Steiner sorpreso: "Il mestiere del pilota di MotoGP è molto diverso da quello del pilota di F1"

F1 | Silverstone, Libere 1: Hamilton a sorpresa precede Antonelli, Leclerc e Russell

Formula 1
Gran Bretagna
F1 | Silverstone, Libere 1: Hamilton a sorpresa precede Antonelli, Leclerc e Russell

Carrera Cup Italia | Vallelunga: Delli Guanti ci prova, Bristot lavora ai fianchi

Carrera Cup Italia
Vallelunga
Carrera Cup Italia | Vallelunga: Delli Guanti ci prova, Bristot lavora ai fianchi

Video WEC | Dietro le quinte Ferrari: come la squadra affronta le variabili di una gara endurance 

WEC
Interlagos
Video WEC | Dietro le quinte Ferrari: come la squadra affronta le variabili di una gara endurance 

Carrera Cup Italia | Vallelunga: Fenici alla ricerca del... podio perduto

Carrera Cup Italia
Vallelunga
Carrera Cup Italia | Vallelunga: Fenici alla ricerca del... podio perduto

FE | Shanghai, l'allerta meteo cambia i piani: anticipate le due gare per il rischio di forti piogge

Formula E
Shanghai ePrix I
FE | Shanghai, l'allerta meteo cambia i piani: anticipate le due gare per il rischio di forti piogge

LIVE Formula 1 | Gran Premio di Gran Bretagna, Libere 1

Formula 1
Gran Bretagna
LIVE Formula 1 | Gran Premio di Gran Bretagna, Libere 1
Prove Libere
Formula 1 Gran Bretagna

F1 | Silverstone, Libere 1: Hamilton a sorpresa precede Antonelli, Leclerc e Russell

Nell'unico turno di prove libere del GP di Gran Bretagna Lewis svetta davanti al leader del mondiale. La Ferrari scarica l'energia nell'ultimo settore, mentre la Mercedes lo fa nel primo. La SF-26 sembra scesa in pista con un buon setup di partenza. McLaren e Red Bull, per ora, sono lontane.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Modificato:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Nessuno se l'aspettava, ma Lewis Hamilton ha infiammato il suo pubblico di casa con la Ferrari più veloce nella prima sessione di prove libere del GP di Gran Bretagna. Il sette volte campione del mondo nell'unico turno di libere è arrivato a 1'29"260 con le gomme soft (mescola C3). Il dato è interessante perché risulta solo 2"3 più lento rispetto alla FP1 dello scorso anno con le monoposto a effetto suolo.

La sensazione è che la Scuderia abbia fatto bene i compiti a casa e la rossa scesa in pista era già a buon punto per mostrare il suo potenziale. E' giusto ricordare che la SF-26, disponendo di più carico aerodinamico degli altri, ha potuto sfruttare meglio il grip con la pista ancora green.

L'altro aspetto interessante è che la Ferrari ha deciso di scaricare l'energia nel T3, mentre la Mercedes, per esempio, ha scelto il primo settore. Lewis Hamilton ha lasciato Kimi Antonelli a 213 millesimi: il bolognese ha staccato un 1'29"473, dando la sensazione che la W17 non abbia sfruttato molto la power unit. La rossa, che teme molto questo appuntamento, ha portato anche Charles Leclerc al terzo posto: il monegasco è separato dal compagno di squadra di sei decimi. Nel giro con la gomma nuova il monegasco ha commesso un paio di errori e il suo tempo lo ha ottenuto al secondo tentativo, dando la sensazione che non abbia trovato il suo limite.

Sta di fatto che il vincitore del GP d'Austria, George Russell è solo quarto ed è finito dietro a Leclerc di un decimino. L'inglese ha dedicato attenzione al mini long run con le hard: va segnalato che i tempi sono difficilmente comparabili perché le stesse squadre avevano due macchine con carico di benzina diversi per simulare la Sprint e il GP.

La McLaren nella colorazione bianca e verde si accontenta del quinto posto ottenuto da Oscar Piastri nonostante un insidioso testacoda alla Becketts, quando era ormai a gomme hard finite. L'australiano lascia due decimi a Russell e ne infligge uno a Max Verstappen. Il quattro volte campione del mondo ha iniziato il weekend litigando con l'assetto della Red Bull: i tecnici hanno alzato la RB22 per trovare una base di lavoro. 

Sta di fatto che Isack Hadjar è ottavo a un decimo dal suo capitano, segno che a Milton Keynes non hanno ancora trovato la strada e la vettura sembra meno brillante che in Stiria anche se con un motore ancora sgonfio.

Fra le due Red Bull c'è Lando Norris alle prese anche con prove aerodinamiche. La sorpresa della sessione è Nico Hulkenberg: il tedesco, memore del suo primo podio dello scorso anno con la Sauber, ha piazzato l'Audi al nono posto, davanti a Liam Lawson con la Racing Bulls. Questi due piloti non hanno montato la soft, preferendo lavorare con la media che sarà la mescola della Sprint. Lo stesso discorso vale anche per Franco Colapinto (Alpine), Oscar Bortoleto (Audi) e Liam Lindblad (Racing Bulls) che hanno concluso in questa sequenza.

Continua a fare fatica Oliver Bearman con la Haas che disponeva si una nuova ala posteriore per il flap trimmato e una diversa paratia laterale. L'inglese precede Carlos Sainz solo 15esimo con la Williams dotata di una nuova ala anteriore e di un muso che è stato sottoposto a un nuovo crash test di omologazione per il risparmio di 3 kg di peso. Per ora la novità non ha dato quanto si aspettavano a Grove, con Alexander Albon 17esimo a 13 millesimi dal compagno. Il bello è che fra le due Williams si è infilato Esteban Ocon con la seconda Haas.

La Cadillac è in crescita: Valtteri Bottas  e Sergio Perez viaggiano di conserva con l'obiettivo di avvicinare le Williams, allontanandosi dalle Aston Martin. Il finlanedese, 18esimo, precede il messicano. Fernando Alonso è 20esimo davanti all'Alpine di Pierre Gasly alle prese con seri problemi. Ultimo Lance Stroll: il canadese aspetta la verdona nuova che si vedrà in Olanda.

FP1

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Telaio Motore Giri Tempo Distacco Gomme km/h
1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 32

1'29.260

   S 237.593
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 29

+0.213

1'29.473

 0.213 S 237.027
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 31

+0.599

1'29.859

 0.386 S 236.009
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 31

+0.678

1'29.938

 0.079 S 235.802
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 25

+0.887

1'30.147

 0.209 S 235.255
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 27

+0.980

1'30.240

 0.093 S 235.013
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 27

+1.028

1'30.288

 0.048 S 234.888
8 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 28

+1.078

1'30.338

 0.050 S 234.758
9 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 29

+1.483

1'30.743

 0.405 M 233.710
10 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 28

+1.590

1'30.850

 0.107 M 233.435
11 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 28

+1.706

1'30.966

 0.116 M 233.137
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 28

+1.775

1'31.035

 0.069 M 232.960
13 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 32

+2.079

1'31.339

 0.304 M 232.185
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 27

+2.113

1'31.373

 0.034 S 232.099
15 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 33

+2.424

1'31.684

 0.311 S 231.311
16 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 27

+2.424

1'31.684

 0.000 S 231.311
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 30

+2.437

1'31.697

 0.013 S 231.279
18 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 22

+2.890

1'32.150

 0.453 M 230.142
19 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 23

+2.981

1'32.241

 0.091 M 229.915
20 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 25

+3.697

1'32.957

 0.716 M 228.144
21 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 25

+3.759

1'33.019

 0.062 M 227.992
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 26

+3.870

1'33.130

 0.111 M 227.720
Guarda i risultati completi

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente LIVE Formula 1 | Gran Premio di Gran Bretagna, Libere 1

Top Comments
More from
Franco Nugnes

F1 | Mercedes: il fondo della W17 è un'opera d'arte di micro-aerodinamica che si vuole copiare

Formula 1
Formula 1
Gran Bretagna
F1 | Mercedes: il fondo della W17 è un'opera d'arte di micro-aerodinamica che si vuole copiare

F1 | Ferrari: ecco il comando dell'ala Macarena celato nella paratia laterale della SF-26

Formula 1
Formula 1
Gran Bretagna
F1 | Ferrari: ecco il comando dell'ala Macarena celato nella paratia laterale della SF-26

F1 | Ceccarelli: "Il vincente Russell, su Antonelli passa dalla rabbia alla rassegnazione"

Formula 1
Formula 1
Austria
F1 | Ceccarelli: "Il vincente Russell, su Antonelli passa dalla rabbia alla rassegnazione"

Ultime notizie

LIVE Formula 1 | Gran Premio di Gran Bretagna, Sprint Qualifying

Formula 1
Gran Bretagna
LIVE Formula 1 | Gran Premio di Gran Bretagna, Sprint Qualifying

Steiner sorpreso: "Il mestiere del pilota di MotoGP è molto diverso da quello del pilota di F1"

MotoGP
Steiner sorpreso: "Il mestiere del pilota di MotoGP è molto diverso da quello del pilota di F1"

F1 | Silverstone, Libere 1: Hamilton a sorpresa precede Antonelli, Leclerc e Russell

Formula 1
Gran Bretagna
F1 | Silverstone, Libere 1: Hamilton a sorpresa precede Antonelli, Leclerc e Russell

Carrera Cup Italia | Vallelunga: Delli Guanti ci prova, Bristot lavora ai fianchi

Carrera Cup Italia
Vallelunga
Carrera Cup Italia | Vallelunga: Delli Guanti ci prova, Bristot lavora ai fianchi