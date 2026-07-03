F1 | Silverstone, Libere 1: Hamilton a sorpresa precede Antonelli, Leclerc e Russell

Nessuno se l'aspettava, ma Lewis Hamilton ha infiammato il suo pubblico di casa con la Ferrari più veloce nella prima sessione di prove libere del GP di Gran Bretagna. Il sette volte campione del mondo nell'unico turno di libere è arrivato a 1'29"260 con le gomme soft (mescola C3). Il dato è interessante perché risulta solo 2"3 più lento rispetto alla FP1 dello scorso anno con le monoposto a effetto suolo.

La sensazione è che la Scuderia abbia fatto bene i compiti a casa e la rossa scesa in pista era già a buon punto per mostrare il suo potenziale. E' giusto ricordare che la SF-26, disponendo di più carico aerodinamico degli altri, ha potuto sfruttare meglio il grip con la pista ancora green.

L'altro aspetto interessante è che la Ferrari ha deciso di scaricare l'energia nel T3, mentre la Mercedes, per esempio, ha scelto il primo settore. Lewis Hamilton ha lasciato Kimi Antonelli a 213 millesimi: il bolognese ha staccato un 1'29"473, dando la sensazione che la W17 non abbia sfruttato molto la power unit. La rossa, che teme molto questo appuntamento, ha portato anche Charles Leclerc al terzo posto: il monegasco è separato dal compagno di squadra di sei decimi. Nel giro con la gomma nuova il monegasco ha commesso un paio di errori e il suo tempo lo ha ottenuto al secondo tentativo, dando la sensazione che non abbia trovato il suo limite.

Sta di fatto che il vincitore del GP d'Austria, George Russell è solo quarto ed è finito dietro a Leclerc di un decimino. L'inglese ha dedicato attenzione al mini long run con le hard: va segnalato che i tempi sono difficilmente comparabili perché le stesse squadre avevano due macchine con carico di benzina diversi per simulare la Sprint e il GP.

La McLaren nella colorazione bianca e verde si accontenta del quinto posto ottenuto da Oscar Piastri nonostante un insidioso testacoda alla Becketts, quando era ormai a gomme hard finite. L'australiano lascia due decimi a Russell e ne infligge uno a Max Verstappen. Il quattro volte campione del mondo ha iniziato il weekend litigando con l'assetto della Red Bull: i tecnici hanno alzato la RB22 per trovare una base di lavoro.

Sta di fatto che Isack Hadjar è ottavo a un decimo dal suo capitano, segno che a Milton Keynes non hanno ancora trovato la strada e la vettura sembra meno brillante che in Stiria anche se con un motore ancora sgonfio.

Fra le due Red Bull c'è Lando Norris alle prese anche con prove aerodinamiche. La sorpresa della sessione è Nico Hulkenberg: il tedesco, memore del suo primo podio dello scorso anno con la Sauber, ha piazzato l'Audi al nono posto, davanti a Liam Lawson con la Racing Bulls. Questi due piloti non hanno montato la soft, preferendo lavorare con la media che sarà la mescola della Sprint. Lo stesso discorso vale anche per Franco Colapinto (Alpine), Oscar Bortoleto (Audi) e Liam Lindblad (Racing Bulls) che hanno concluso in questa sequenza.

Continua a fare fatica Oliver Bearman con la Haas che disponeva si una nuova ala posteriore per il flap trimmato e una diversa paratia laterale. L'inglese precede Carlos Sainz solo 15esimo con la Williams dotata di una nuova ala anteriore e di un muso che è stato sottoposto a un nuovo crash test di omologazione per il risparmio di 3 kg di peso. Per ora la novità non ha dato quanto si aspettavano a Grove, con Alexander Albon 17esimo a 13 millesimi dal compagno. Il bello è che fra le due Williams si è infilato Esteban Ocon con la seconda Haas.

La Cadillac è in crescita: Valtteri Bottas e Sergio Perez viaggiano di conserva con l'obiettivo di avvicinare le Williams, allontanandosi dalle Aston Martin. Il finlanedese, 18esimo, precede il messicano. Fernando Alonso è 20esimo davanti all'Alpine di Pierre Gasly alle prese con seri problemi. Ultimo Lance Stroll: il canadese aspetta la verdona nuova che si vedrà in Olanda.