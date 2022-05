F1 | Senna nel cuore: perché è importante non dimenticare Sono passati 28 anni dal quel 1 maggio 1994 quando alla curva del Tamburello si è compiuto il cinico destino di Ayrton con la Williams nel GP di San Marino alla conclusione di un weekend maledetto. Per ricordare "Magic" abbiamo deciso di ripubblicare il video nel quale abbiamo ricostruito la tragedia del brasiliano con documenti e testimoni. Senza facile retorica, perché sia anche un monito alla F1 di oggi. E per non dimenticare...