Red Bull: due telecamere inserite nell'ala centrale

La Red Bull oltre a proseguire gli esperimenti con l'ala anteriore che si orienta alla filosofia dei flussi outwash intorno alla ruota anteriore, ha introdotto una curiosa modifica sulla RB15 che effettuerà le prove libere nel GP di Abu Dhabi.

Red Bull Racing RB15, ecco la doppia telecamera iinserita nell'ala centrale Photo by: Giorgio Piola

Nell'immagine di Giorgio Piola si può apprezzare la doppia telecamera che è stata inserita nell'ala centrale della monoposto di Alexander Albon sul lato sinistro, mentre dall'altra parte ne è stata inserita una sola, sotto.

Red Bull Racing RB15, dettaglio della telecamera inserita nell'ala centrale Photo by: Giorgio Piola

Di solito i team dispongono di questi dispositivi con soluzioni posticcie, semplici da smontare per il proseguimento del weekend, mentre i tecnici Red Bull hanno deliberato una versione meno appicicaticcia, ma perfettamente integrata nella struttura aerodinamica che contiene anche il cono di sicurezza anti-intrusione.

Le due telecamere sono orientate per registrare le immagini della gomma anteriore. E siccome la prossima settimana ci sarà il test di delibera delle contestate gomme 2020, non è da escludere che questa trovata possa essere mantenuta nel week end per poi essere usata anche nelle sessioni di martedì e mercoledì.

Il regolamento, infatti, non permette di usare parti nuove, ma obbliga l'utilizzo di una monoposto che abbia già corso.