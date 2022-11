F1 | Red Bull: con la prima fila torna la pace tra Max e Checo

Carica lettore audio

Settima pole stagionale, ventesima in carriera, prima fila interamente monopolizzata dalla Red Bull con Max Verstappen e Sergio Perez.

Le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi hanno consegnato al pubblico la fotografia degli attuali valori in campo con la RB18 monoposto di riferimento, specie nelle mani del due volte campione del mondo.

Per Verstappen, tuttavia, l’ultima qualifica dell’anno non è filata completamente liscia. Nel Q2 l’olandese ha lamentato una carenza improvvisa di aderenza al posteriore che l’ha costretto a chiudere il turno con il quarto crono.

Nel Q3, poi, un improvviso problema elettrico ha obbligato il team a riavviare tutti i sistemi impendendo così a Max di scendere in pista con Perez per fornire sin da subito la scia al suo compagno di squadra.

“È stata una qualifica con degli alti e bassi” ha dichiarato Verstappen. “Siamo partiti piuttosto bene, ma nel Q2 abbiamo pasticciato un po'. Non so perché ma non riuscivo a trovare il grip nei vari settori. Nel Q3 tutto è tornato alla normalità se escludiamo uno verso la fine quando si è spento tutto e siamo stati costretti a riavviare tutti i sistemi”.

“Alla fine l’ultimo tentativo è stato piuttosto buono. Sono contento anche del fatto che entrambe le vetture siano in prima fila perché vogliamo vincere la gara, ma vogliamo anche che Checo conquisti il secondo posto in campionato”.

Dopo le polemiche emerse nel finale di gara del Brasile, quando Max si è rifiutato di rispettare gli ordini di scuderia scavalcando Perez, oggi in casa Red Bull è sembrata essere tornata una apparente serenità.

Verstappen, in occasione dell’ultimo tentativo, ha ammesso di aver fornito la scia a Perez anche se la distanza tra le due vetture ha fatto sorgere qualche dubbio a più di un osservatore...

“All’inizio del weekend abbiamo dato la possibilità a Checo di scegliere se effettuare il giro in aria pulita o con la scia e lui ha scelto la seconda opzione. Purtroppo non sono riuscito a fornirgli la scia nel primo tentativo per i problemi alla vettura, ma ci sono riuscito al secondo”.

Perez è sembrato soddisfatto per il secondo tempo, soprattutto per essere riuscito a tenere alle proprie spalle il diretto rivale in classifica Charles Leclerc., ed ha voluto ringraziare pubblicamente Verstappen ed il team per l’aiuto fornito spazzando via in questo modo le scorie post Brasile.

“Max ha fatto un ottimo lavoro anche per me. Abbiamo lavorato insieme come team. Siamo stati molto forti e guardiamo con ottimismo a domani che è la giornata che conta davvero”.

“Lui ha avuto un piccolo problema in occasione del primo tentativo, ma nel secondo tutto ha funzionato piuttosto bene ed è stato un buon aiuto sia da parte sua che del team”.