F1 | Qual è il team che è migliorato di più nel 2024?

Con dei regolamenti stabili, la nuova stagione è partita in maniera molto simile a come si è conclusa quella del 2023. Dietro la sovrana Red Bull, la Ferrari appare la seconda più veloce, mantenendo il suo ritmo in qualifica ma mostrando un enorme passo avanti nelle prestazioni in gara, per balzare al di sopra del gruppo degli inseguitori.

Dopo due gare su circuiti molto diversi, la gara tra Mercedes e McLaren per il terzo posto rimane molto combattuta, con i punti di forza e le debolezze di entrambe le vetture in bella mostra in Arabia Saudita.

Poi c'è l'Aston Martin, la rivelazione della prima metà del 2023, che ha continuato a migliorare, ma non quanto i suoi rivali, e quindi è scivolata al quinto posto, mentre alle sue spalle sembra essersi aperto un baratro.

I miglioramenti in qualifica tra 2023 e 2024

Team Bahrain Saudi Arabia Red Bull -0"6 -0"8 Ferrari -0"85 -0"7 Mercedes -0"8 -0"5 McLaren -1"5 -1"2 Aston Martin -0"8 -0"8 Alpine -0"1 +0"3 Williams -1"2 -1"0 Racing Bulls -1"3 -1"4 Haas -1"0 -0"4 Sauber -0"7 -0"3

Rispetto all'anno scorso, l'Alpine è chiaramente l'eccezione, l'unica squadra che è riuscita ad essere più lenta a Jeddah rispetto al 2023 a causa di un cambio di concetto tardivo. Dall'altra parte c'è la McLaren, che può contendersi con la Racing Bulls il titolo di squadra più migliorata degli ultimi 12 mesi.

McLaren is one of the teams to have made the biggest improvement in the past 12 months Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Nel caso della McLaren, una buona parte dei circa 1"2-1"3 che ha guadagnato sembrano frutto del lavoro fatto nel 2023, con diversi aggiornamenti importanti in Austria e a Singapore che le hanno permesso di chiudere l'anno come seconda squadra più veloce.

Anche la Racing Bulls ha guadagnato molto nel 2023 grazie allo sviluppo del fondo e ad una modifica delle sospensioni che l'ha resa una delle squadre migliori nelle curve a bassa velocità. Ma, a sentire i commenti di Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo, la squadra faentina ha ancora del margine di miglioramento soprattutto quando imbarca tanto carburante, mancando alla vettura un po' di grip in assetto da gara.

Sul giro secco, la Williams è la terza squadra più migliorata, rafforzando la convinzione che i risultati arriveranno quando riuscirà a completare dei weekend di gara più "puliti" rispetto a Bahrain e Jeddah.

Tra le quattro scuderie che hanno chiuso il gruppo lo scorso anno, la Sauber è quella che ha avuto l'inizio più deludente, riuscendo a trovare un miglioramento discreto del tempo sul giro, ma non quanto i suoi diretti rivali, a dimostrazione di quanto possa essere brutale il gioco dell'inarrestabile corsa allo sviluppo della F1.

Ferrari cresciuta sul passo gara, ma la Mercedes ha realmente risolto i suoi problemi?

Ferrari has taken a step forward in long-run pace Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Sulla carta, Red Bull, Ferrari, Mercedes ed Aston Martin sono migliorate con un margine simile per quanto riguarda il passo sul giro secco, ma sono state le prestazioni in gara di Ferrari e Mercedes ad essere particolarmente problematiche l'anno scorso e quindi il loro andamento sulla distanza di gara è molto più indicativo.

La Ferrari è chiaramente riuscita ad eliminare la maggior parte delle sue debolezze sui long run, con una SF-24 molto più maneggevole e concreta in varie condizioni, come dimostrato da Carlos Sainz e Charles Leclerc, entrambi saliti incontrastati sul podio rispettivamente in Bahrain e a Jeddah.

Anche la Mercedes ha prodotto un'auto più tranquilla, ma la superficie liscia dell'Arabia Saudita ha portato alcune preoccupanti difficoltà nelle curve ad alta velocità e saltellamenti che hanno ostacolato la lotta con la Scuderia sia in qualifica che in assetto da gara.

La F1 ora è un campionato a due "classi"

Alpine has fallen dramatically away from the top five squads Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

L'Alpine è stata spesso nella terra di nessuno, avendo concluso il 2023 in sesta posizione nella classifica costruttori, e il passo falso che ne è derivato in un ordine di classifica altrimenti stabile ha ulteriormente aperto il divario tra i primi e le ultimi cinque squadre.

Ciò significa che, come direbbe un cinico, chi batterà Lance Stroll dell'Aston Martin guadagnerà effettivamente un punto se non ci saranno incidenti gravi.

Stroll è arrivato doverosamente 10° in Bahrain, ma il suo incidente a Jeddah ha aperto la strada ad un'enorme battaglia per il punto finale, vinta da Nico Hulkenberg della Haas grazie a una difesa poco ortodossa del compagno di squadra Kevin Magnussen.

Sembra improbabile che questa prospettiva cambi presto. I dati dei long run del Bahrain suggerivano che la Haas avrebbe potuto dare del filo da torcere all'Aston Martin, ma quest'ultima ha mostrato un ritmo di gara molto più sostenuto a Jeddah, stroncando per il momento questa teoria.

I tentativo di blocco di Magnussen, hanno di fatto impedito di capire il reale passo di Williams, Racing Bulls e Sauber nella gara di Jeddah, quindi al momento è difficile giudicare se una di loro possa o meno colmare il divario quando si andrà su circuiti più congeniali alle loro caratteristiche.

Melbourne offre un terzo circuito con caratteristiche uniche che darà ulteriori risposte, ma molti team guardano già al quarto appuntamento in Giappone per avere un'idea più chiara della propria posizione.

Non solo Suzuka è un tracciato ideale, con la sua impegnativa distribuzione di curve ad alta, media e bassa velocità, divise da un lungo rettilineo, ma il Gran Premio del Giappone cade anche molto prima rispetto alla data di settembre dello scorso anno. Ciò significa che potremo avere un quadro migliore di come le squadre si sono sviluppate durante l'inverno, piuttosto che fare un confronto con 12 mesi fa.

"Per come è strutturato il calendario di quest'anno, credo che dopo quattro gare avremo un'idea abbastanza precisa", ha detto il veterano della Ferrari Jock Clear. "C'è anche il Giappone, che è un circuito eccezionale per misurare una vettura. Su quel tipo di circuito si scopriranno molte cose...".