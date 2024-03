F1 | Bocciate le gomme da 16 pollici: nel 2026 restano le 18 strette

Contrordine. La F1 del 2026 non passerà alle gomme da 16 pollici come era stato proposto dalla FIA nel tentativo di ridurre il peso delle future monoposto. La Pirelli ha spinto per far cambiare idea al legislatore dopo aver fatto specifici studi sia sulle misure più piccole degli pneumatici, sia sugli effetti che il passaggio alle 16 pollici avrebbe avuto a livello tecnico e di marketing,

Sarebbe stato difficile spiegare al gran de pubblico che guarda la F1 come mai si tornava indietro nelle scelte dopo che si era passati dalle tradizionali 13 pollici alle 18 solo nel 2022, rispecchiando un andamento di mercato che sulle vetture stradali si è da tempo orientato verso misure più grandi e la discesa ai 16 pollici poteva essere letta come un negativo passo indietro, riducendo il trasferimento tecnologico che può esserci fra la F1 e la gamma dei P Zero stradali.

Pneumatici Pirelli nel paddock Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

È evidente che la scelta facilita il compito del fornitore unico: Pirelli sarebbe stata costretta a rivedere i processi di produzione delle gomme in tempo per programmare nel 2025 un adeguato numero di test per lo sviluppo e la delibera degli pneumatici 2026.

La decisione di restare con gomme da 18 pollici è stata presta dal TAC (Technical Avisory Committee) nell’ultima riunione, anche se il risultato non è stato ancora ufficializzato. Gli pneumatici da 18 pollici saranno diversi dagli attuali per cercare di andare incontro alle esigenze della FIA: l’intenzione è di ridurre ulteriormente la spalla e la larghezza per cercare di risparmiare del peso, nella consapevolezza che con le 16” si potevano togliere solo 4 o 5 kg a ruota e il dimagrimento auspicato sarebbe stato decisamente inferiore a quello ottenibile.

Pirelli ha spinto per non varare le gomme più piccole e va detto che Nikolas Tombazis, responsabile tecnico del settore monoposto della FIA, ha riconosciuto gli sforzi che il marchio della Bicocca ha fatto per trovare la migliore soluzione.

La Casa milanese è impegnatissima nello sviluppare coperture per il campionato 2025 che possano combattere il surriscaldamento, cercando di dare più stabilità al pneumatico, mentre il passaggio alle 16 pollici avrebbe riproposto il problema in modo ancora più pressante con una minore possibilità di dissipare il calore.

Mario Isola, Racing Manager di Pirelli Motorsport Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

"Siamo vicini a definire le dimensioni delle gomme 2026 - ha ammesso a Motorsport.com il boss d1 Pirelli Motorsport, Mario Isola -. Ovviamente quando si pensa alla ruota bisogna considerare tutto il pacchetto che comprendere il corner come freni, cerchi, sospensioni e pneumatici, ma siamo vicini a trovare una quadra”.

"Le nuove monoposto saranno molto diverse da queste e richiedono delle gomme diverse: stiamo valutando un diametro leggermente più piccolo con un profilo leggermente più basso e un pneumatico leggermente più stretto".

La Pirelli dovrebbe essere in grado di produrre i primi prototipi per il mese di settembre, iniziando i test in pista alla conclusione del calendario di collaudi che era stato convenuto con la FIA e le squadre.