F1 | Monza, Libere 2: Sainz fa sorridere Ferrari. Norris secondo

La Ferrari strappa un mezzo sorriso al pubblico di Monza firmando il miglior tempo nel secondo turno di prove libere del Gran Premio d'Italia 2023 di Formula 1, che si tiene proprio sulla pista brianzola.

Carlos Sainz Jr. ha firmato il miglior tempo della sessione grazie al crono di 1'21"355 colto con gomme Soft, durante la simulazione di qualifica. Per Sainz ancora un'ottima sessione dopo aver brillato in quella mattutina, nonostante un giro abortito per un bloccaggio al posteriore una volta giunto al momento della staccata alla Roggia.

Sainz, nel suo giro migliore, ha trovato anche un piccolo aiuto da parte del compagno di squadra Charles Leclerc. Una scia nel rettilineo che collega l'Ascari alla Parabolica (ora Curva Alboreto). Giornata più complessa per Leclerc, il quale non è riuscito a sfruttare il suo set di gomme Soft per un errore alla prima variante mentre avrebbe dovuto sfruttare a sua volta la scia garantita da Sainz.

Il monegasco della Ferrari ha completato la sua giornata al sesto posto, staccato di 361 millesimi di secondo. Meglio di lui non solo il compagno di squadra madrileno, ma anche le due McLaren e le due, solite, Red Bull. Buono il passo delle SF-23 con entrambi i piloti, anche se servirà una sessione con meno interruzioni per capire le reali potenzialità delle Rosse.

Inizia bene il venerdì il team di Woking, con i suoi piloti rispettivamente al secondo e al quarto posto di giornata. Lando Norris ha firmato il secondo tempo, più lento di soli 19 millesimi rispetto a Sainz che lo ha preceduto. Molto bene anche Oscar Piastri, terzo ma più lento di appena 5 millesimi di Sergio Perez.

Il messicano della Red Bull è stato il pilota più veloce del team di Milton Keynes sia nella simulazione del giro di qualifica che in quella dedicata al passo gara. Un Perez in grande forma in questa giornata, mentre Max Verstappen, quinto, non è convinto del bilanciamento della sua monoposto sul giro secco e, stando a quanto visto sul passo gara, anche sugli stint lunghi ha margini di miglioramento.

Perez è però stato protagonista di un'uscita di pista all'Alboreto dopo aver messo la ruota posteriore sinistra sulla ghiaia. La RB19 numero 11 è finita in testacoda sfiorando la prima fila di barriere, per poi toccarle con l'ala posteriore qualche decina di metri dopo, sulla seconda fila posta verso il rettilineo. Checo ha danneggiato l'ala posteriore quando mancavano 9 minuti al termine delle Libere 2.

Dietro i tre team più rapidi di questo pomeriggio, Alexander Albon ha portato la Williams al settimo posto con oltre 6 decimi di ritardo dal miglior tempo della sessione, mettendosi dietro monoposto di livello come l'Aston Martin AMR23 Fernando Alonso e la Mercedes W14 di George Russell.

La Top 10 è stata completata dalla Haas VF-23 di Nico Hulkenberg. Il tedesco è stato più rapido rispetto al compagno di squadra Kevin Magnussen (11esimo) di 3 decimi, ma la grande differenza si è vista con gomme Medium, sempre in favore di Hulkenberg. Alfa Romeo, invece, si consola con la 12esima piazza firmata da Valtteri Bottas con la C43 vestita della livrea celebrativa per il lancio della nuova fuoriserie 33 Stradale.

Alpine in ombra, con Pierre Gasly ed Esteban Ocon rispettivamente 13esimo e 15esimo, divisi dalla prima AlphaTauri, quella di Yuki Tsunoda. Logan Sargeant, con la seconda Williams, si è tolto la piccola soddisfazione di mettersi alle spalle il 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton, solo 17esimo davanti all'esordiente di AlphaTauri Liam Lawson e Guan Yu Zhou con l'Alfa Romeo.

Giornata tremenda per Lance Stroll. Dopo aver ceduto il volante della sua AMR23 nel primo turno di prove libere a Felipe Drugovich - pilota di riserva di Aston Martin - il canadese è riuscito a fare appena 2 giro nella seconda sessione di prove monzesi prima di essere costretto a parcheggiare la sua monoposto appena dopo l'Ascari per un problema all'alimentazione della power unit Mercedes.

Stroll, rimasto fermo in macchina per provare a resettare la vettura, ha comunque innescato la prima bandiera rossa della sessione per permettere ai commissari di recuperare la monoposto. Dopo alcuni minuti di tentativi di riavviare la macchina, Stroll è stato costretto a uscire dalla macchina e saltare anche la seconda sessione di libere. Domani avrà nelle Libere 3 l'unica possibilità di preparare la monoposto per qualifiche e gara.