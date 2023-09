F1 | Norris: "Sul passo gara siamo a 7 decimi dalla Ferrari"

Lando Norris ha portato la McLaren a firmare il secondo tempo nel secondo turno di prove libere del Gran Premio d'Italia, staccata di appena 19 millesimi dal crono di riferimento firmato da Carlos Sainz Jr.

Una prestazione confermata anche da Oscar Piastri, quarto e più lento di soli 5 millesimi rispetto a Sergio Perez, terzo. Una McLaren che sembra poter proseguire nella travolgente scia iniziata da inizio estate e trascinatasi sino a ora grazie a un pacchetto di novità più che azzeccato dal team di Woking.

Norris, però, ha regalato un quadro diverso da quello proposto dalla classifica generale delle Libere 2. McLaren forte, sì, ma solo sul giro secco. Almeno per ora. Ad aiutare le MCL60 nelle Libere 2 sono state le temperature più basse rispetto al mattino e l'utilizzo di un treno di gomme Soft.

"Onestamente siamo stati piuttosto lenti per tutta la giornata, fino all'ultimo run di questo pomeriggio. Probabilmente le temperature più fresche a fine giornata, con gomme nuove sul giro secco, ci hanno permesso di essere più competitivi come sempre in queste condizioni", ha dichiarato a fine turno il pilota britannico.

Lando Norris, McLaren MCL60 Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

"Con le altre mescole abbiamo faticato di più, soprattutto con le più usate, con le Medie rispetto alla Ferrari eravamo 6, 7, 8 decimi più lenti. Poi con le gomme Soft nuove abbiamo avuto quel grip pin più che ha aiutato tanto il nostro bilanciamento".

"Però abbiamo fatto buoni progressi anche tra le Libere 1 e le Libere 2. Abbiamo montato un'ala a carico più basso, abbiamo cambiato altre cose e ci siamo avvicinati, ma abbiamo altre cose su cui lavorare".

Norris non vede la McLaren nella rosa di team candidati a lottare per il podio in questo fine settimana. Le temperature calde stanno mettendo a nudo le difficoltà delle monoposto britanniche, tanto da portare Lando a chiedere ancora interventi per migliorare la MCL60.

"Al momento è improbabile inserirci nella lotta per il podio, perché non abbiamo passo gara. In qualifica andiamo bene, però il passo gara no. Ci è mancato tanto anche negli ultimi fine settimana. Ci è mancato non per motivi particolari, non perché abbiamo cambiato qualcosa. Abbiamo sempre faticato, mentre in altre gare abbiamo fatto molto bene".

"Ora arriviamo su piste più calde, con condizioni diverse, e siamo tornati a faticare come in passato. Questo significa che dobbiamo migliorare ancora la macchina. La MCL60 è buona, ma non ancora buona abbastanza, per cui abbiamo ancora bisogno di lavorarci".