F1 | Monaco, Libere 2: Leclerc si esalta con la Ferrari

La Ferrari dopo aver fatto un po' di pretattica nel turno del mattino, poi ha dato a Charles Leclerc la libertà di cercare il limite della SF-24 prima con le gomme medie e poi con soft. Il monegasco ha costruito una sessione con continui miglioramenti del tempo che lo hanno portato fino a 1'11"278 che è un tempo già inferiore rispetto alla pole position dello scorso anno di Verstappen. Questa generazione di monoposto a effetto suolo, per quanto ingombranti e pesanti, possono ambire di attaccare domani il record assoluto della pista di 1'10"166 ottenuto nel 2019 da Lewis Hamilton.

Leclerc è stato straordinario con la rossa che disponeva del fondo solo riparato dopo aver raccolto dei detriti della Sauber di Guanyu Zhou nel primo turno che avevano danneggiato un deviatore di flusso nei canali Venturi. Il monegasco ha dato una frustata a tutti quanti e solo in un secondo momento Lewis Hamilton con la Mercedes è arrivato a un sorprendente 1'11"466 che ha portato la W15 ad appena 188 millesimi dalla rossa. Il sette volte campione del mondo si è messo in caccia della rossa, ma nel passo gara la Stella ha sofferto e non sembra in grado di puntare in alto con una macchina che patisce il graining.

Nel giro secco il monegasco ha mostrato una Ferrari competitiva, mentre Carlos Sainz, solo sesto nella simulazione di qualifica è stato il più veloce nella simulazione di gara al giro 21, a riprova che la SF-24 sembra funzionare nelle stradine del Principato. Charles si è concesso solo un innocuo dritto a Sainte Devote prima di iniziare il long run.

Positiva la prestazione dell'Aston Martin di Fernando Alonso ottimo terzo con una vettura a metà fra il pacchetto nuovo e vecchio. Si è difeso anche Lance Stroll settimo anche se a tre decimi dall'asturiano. Max Verstappen è solo quarto e lascia mezzo secondo alla Ferrari: la sensazione è che la Honda abbia tenuto giù di potenza la power unit. L'olandese si è lamentato molto del saltellamento della RB20 con un assetto troppo duro. E ha stupito vedere Adrian Newey nel box di Milton Keynes con le cuffie per seguire la messa a punto della "sua" Monoposto. Ma non se n'era andato? Il "genio" ero attivo come sempre, con il taccuino rosso in mano...

Sergio Perez non sembra aver trovato il bilanciamento della vettura: si è lamentato di aver sfiorato le barriere alla curva 3 per i continui saltellamenti della vettura. Il messicano è ottavo di poco davanti alla Williams di Alexander Albon.

Ci si aspettava qualcosa di più dalla McLaren: Lando Norris è quinto subito dietro a Verstappen e subito davanti a Sainz, mentre Oscar Piastri soffre in 12esima posizione con un distacco importante, di oltre un secondo.

La top 10 è chiusa dalla seconda Mercedes di George Russell: la squadra di Brackley ha fatto ancora delle comparazioni di ala anteriore, segno che non ci sono ancora le idee chiare. Yuki Tsunoda è 11esimo con la Racing Bull: il giapponese ha fatto decisamente meglio di Daniel Ricciardo, costretto in 16esima posizione.

Fra i due piloti della Haas si è infilato Esteban Ocon con l'Alpine al 14esimo posto. Kevin Magnussen ha messo la VF-24 davanti al danese, mentre Nico Hulkenberg si è dovuto accodare. In difficoltà Pier Gasly con l'Alpine: il francese è 17esimo dopo aver perso buona parte del primo turno per un problema agli scarichi del motore Renault.

Logan Sargeant con la Williams è 18esimo: l'americano ha sfiorato le barriere un paio di volte e ha perso un po' di convinzione fra i muretti. Male le Sauber: Valtteri Bottas e Guanyu Zhiu chiudono il gruppo. Le novità tecniche stanno dando meno di quanto a Hinwil si aspettassero...