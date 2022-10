F1 | Mercedes: l'ala anteriore con cinque deviatori di flusso

MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP della Malesia

Dopo il ribaltone di Phillip Island, la MotoGP si sposta in Malesia per concedere già il primo match point iridato a Pecco Bagnaia. Il momento topico sarà quando in Italia saranno le 9 di domenica mattina e scatterà quella che potrebbe essere la gara decisiva della stagione. Sky e l'app Now trasmetteranno tutto in diretta, mentre su TV8 ci saranno le sintesi delle qualifiche e le differite delle gare delle tre classi.