F1 | McLaren si prepara al 2023: test a Barcellona con la MCL35M

Carica lettore audio

Mentre in fabbrica procede l’assemblaggio delle monoposto 2023, diverse squadre hanno pianificato delle giornate di test per dare il via alle proprie attività nel nuovo anno e togliere un po' di ruggine accumulata durante la sosta.

Nel corso delle ultime stagioni, il test di risveglio durante la pausa invernale è ormai diventato un classico per diversi team, un'opportunità per consentire ai piloti di riprendere confidenza con le vetture e ai meccanici e agli ingegneri di calarsi nuovamente nelle consuete procedure.

A fine gennaio Ferrari era scesa in pista a Fiorano sia con i piloti ufficiali che la riserva Robert Shwartzman, quasi in comtemporanea con AlphaTauri, che aveva invece scelto Imola come tracciato di riferimento per continuare la preparazione in vista del campionato.

Così come le due scuderie italiane, anche McLaren ha scelto di tornare in pista prima dell'inizio dei test pre-stagionali, optando però per il tracciato di Barcellona, dalle temperature più miti rispetto a Silverstone. La squadra britannica ha infatti ha varato delle giornate di allenamento per i suoi piloti con la MCL35M, la monoposto del 2021 che rientra nella categoria "previous car" concessa dal regolamento.

A dare il via alle danze è stato Lando Norris, che in questo campionato sarà per il quinto anno consecutivo al volante di una vettura McLaren con la speranza di poter raccogliere di più di una stagione 2022 in cui comunque è stato tra i protagonisti.

Per Oscar Piastri, invece, si tratterà di una chance per accumulare chilometri prima del debutto in Bahrain, prendendo sempre maggior confidenza con le procedure McLaren e i settaggi della Power Unit Mercedes già a lungo testati al simulatore.

Per l'australiano si tratta della seconda uscita con i colori AlphaTauri, avendo già girato nei test dedicati ai giovani piloti di Abu Dhabi a fine 2022, anche se in qual caso aveva avuto l'opportunità di girare con la monoposto 2022, la prima della nuova era delle vetture a effetto suolo.