F1 | Leclerc: "Non sarà una gara facile, ma darò il massimo"

Sarà un Gran Premio del Canada tutto in salita quello che dovrà affrontare Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari, infatti, dovrà scattare dal fondo della griglia a seguito della penalità rimediata per la sostituzione della power unit.

Il monegasco, reduce dal doppio zero rimediato in Spagna ed in Azerbaijan proprio per problemi legati all’affidabilità del motore, dovrà sperare in una gara folle per evitare che Max Verstappen possa prendere il largo in campionato.

Charles, nonostante la penalità, ha deciso ugualmente di scendere in pista nel corso del Q1. Una scelta che dall’esterno è sembrata azzardata viste le condizioni meteo difficili con le quali si sono dovuti scontrare i piloti.

In realtà, a fine turno, è stato lo stesso Leclerc a spiegare perché la Ferrari, di concerto col monegasco, abbia deciso di affrontare il Q1.

“Finire davanti a Tsunoda ci avrebbe consentito di partire davanti a lui domani e in un weekend come questo dobbiamo cogliere ogni occasione. In ogni caso è stato positivo percorrere qualche giro anche se non ho preso rischi per evitare di danneggiare la macchina. Volevo provare ad avere qualche informazione ed è andato tutto bene”.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Su un tracciato che si è evoluto rapidamente, complice il gran vento che ha spazzato la pista di Montreal, Leclerc ha ammesso di aver trovato buone sensazioni al volante della sua F1-75 sottolineando il miglioramento compiuto dalla Ferrari sul bagnato rispetto alle precedenti stagioni.

“Le condizioni erano piuttosto complicate, ma il feeling era buono. Questo è un aspetto positivo perché negli ultimi due anni abbiamo spesso faticato con la pioggia, mentre oggi tutte le sensazioni sono state positive”.

Concluso in anticipo il sabato, per Leclerc è già tempo di pensare alla domenica. La rimonta a podio sembra essere complicata, ma per il monegasco l’obiettivo principale sarà quello di racimolare quanti più punti possibili.

“Ovviamente i punti saranno importanti. Qua non sarà semplice sorpassare e non sarà una gara facile. Ad ogni modo dovevamo prendere una decisione e dovevamo installare il motore nuovo su questa pista. Proveremo ad ottenere il massimo domani ed io darò tutto”.