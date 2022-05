F1 | Leclerc: "Non possiamo chiudere quarti con questo passo"

Carica lettore audio

L’unica nota positiva della giornata di oggi è che la maledizione di Monte Charles si è finalmente interrotta.

Su un tracciato di casa che gli ha sempre regalato ritiri, Charles Leclerc è riuscito a vedere la bandiera a scacchi. Il risultato finale, però, è inferiore alle aspettative: quarto dopo essere scattato dalla pole.

Sembrava che niente potesse impedire al pilota della Rossa di conquistare il successo A Monaco, fino a quando il muretto della Ferrari non ha pasticciato con la strategia.

Quando l’asfalto è andato asciugandosi, Leclerc è stato chiamato ai box al giro 18 per montare le intermedie, due tornate dopo rispetto a quanto fatto da Sergio Perez. Una decisione che, a mente fredda, si è rivelata errata.

Dopo appena 3 giri, infatti, il box ha richiamato in pit lane Leclerc per montargli le slick creando una gran confusione via radio invitando il pilota prima ad entrare e poi a restare fuori. Una decisione figlia anche di una lettura errata dell’evoluzione della pista che non ha tenuto conto delle ripetute indicazioni fornite da Sainz che in più occasioni ha inviato la squadra a pazientare per passare dalle gomme da bagnato a quelle da asciutto.

In questo caos Leclerc ha visto svanire le proprie possibilità di andare a podio ed a fine gara, con ancora la delusione dipinta sul volto, il monegasco ha sottolineato come il team abbia commesso troppi errori.

“Fa male. Quando abbiamo il passo non possiamo permetterci di chiudere in quarta posizione. Avevo sei, sette secondi di vantaggio. Stavo gestendo il gap su chi mi inseguiva. Fa davvero male, soprattutto aver perso così tanti punti nella gara di casa. Dobbiamo migliorare. Oggi la gara doveva essere nostra”.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles non ha nascosto la propria amarezza. Il pilota della Ferrari ha sottolineato quanto sia importante la lucidità del muretto per consentire a chi si trova il volante di sapere che decisioni prendere ed evitare di gettare al vento punti pesanti.

“Penso di aver fatto tutto bene. In queste situazioni ho bisogno dell’aiuto del team, come tutti i piloti, per sapere quali sono i tempi degli altri su gomme diverse. Oggi abbiamo chiaramente preso due decisioni sbagliate, con la seconda che ci è costata molto entrando ai box dietro Carlos”.

“Non so se Carlos abbia cambiato idea all’ultimo minuto, ma ci sono stati tanti errori oggi. Devo riguardare la gara. Adesso ho solo tanta delusione”.

Prima di congedarsi dai media, ed andare a sbollire la rabbia a casa, Leclerc ha ribadito tutto il suo amore per la Ferrari chiedendo, però, una analisi lucida di tutti gli episodi che hanno irrimediabilmente compromesso il risultato finale.

“Mi è servito lasciarmi andare un po' alla radio, ma poi mi sono tranquillizzato. Adesso ho molta delusione. Amo questo team, tutte le persone che ci lavorano. Ma oggi dobbiamo analizzare tutto e migliorare perché quanto accaduto non va bene”.