F1 | Protesta Ferrari contro Red Bull. Max e Perez dai commissari

Carica lettore audio

La Ferrari ha fatto ricorso riguardo il terzo posto di Max Verstappen. Il pilota olandese, uscito dalla pit lane dopo il secondo pit stop, ha toccato la linea che separa la corsia d'uscita e la pista.

Tutto questo è accaduto al giro 22, quando il campione del mondo della Red Bull è rientrato per togliere le gomme Intermedie e passare alle Slick (mescola Hard). A causa dell'asfalto viscido e per essere andato troppo presto sul gas, una volta uscito dalla pit lane ha intraversato leggermente la sua RB18 perdendo aderenza.

A quel punto la RB18 numero 1 è scivolata verso l'esterno, toccando la riga che separa la corsia d'uscita e la pista. Grazie anche a quella manovra, Max è riuscito a difendersi dall'arrivo di Charles Leclerc, che stava arrivando alle sue spalle.

Sia la telecamera posta sulla RB18 di Max che su quella di Leclerc hanno chiarito come l'olandese abbia toccato la riga che delimita la pista e l'uscita dalla pit lane, ma la direzione e i commissari di gara non hanno notato l'accaduto.

Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ha affermato di ritenere che le azioni di Verstappen siano state contrarie a ciò che afferma il Regolamento Sportivo Internazionale della FIA:

"Ci sono cose da rivedere. Vorrei chiedere chiarimenti alla FIA per la riga gialla toccata dalle Red Bull all'uscita dai box, è abbastanza evidente. E' già successo in passato e sono 5 secondi di penalità, quindi questa passività non la capiamo e vorremmo capirla meglio. Per noi la gara non è finita, ci sono cose che vogliamo chiarire".

"Per noi è abbastanza chiaro. In realtà c'è una contraddizione del regolamento sportivo. Questo dice 'crossing the line'. Si vede Max sulla linea, e lo ha fatto anche Sergio, magari non ha completamente attraversato. Il race director notes invece, comunque come team siamo costretti a seguire, parla di rimanere sulla destra della linea. Questo è stato un chiarimento da parte della FIA avvenuto addirittura al GP di Turchia del 2020 proprio per evitare polemiche su una vettura che ha toccato la linea o l'ha attraversata. La Race Director Notes dice che bisogna rimanere alla destra e loro sono andati sopra. Sicuramente vogliamo chiedere informazioni e chiarimenti alla FIA".

Queste invece le parole di Christian Horner, team principal della Red Bull: Tutti i filmati in nostro possesso ci soddisfano. Non credo ci sia nulla da dire alla FIA".

I commissari di gara, però, hanno convocato sia Max Verstappen che Sergio Perez per ascoltarli. Anche il messicano, proprio come Verstappen, ha commesso lo stesso errore in uscita dalla pit lane.