F1 | Leclerc: "Con la media la Ferrari andava bene"

Ancora un errore di strategia, l’ennesimo di questa stagione. Quanto visto a Monaco ed a Silvestone si è ripetuto anche a Budapest ed ancora una volta a fare le spese di scelte strategiche incomprensibili del muretto è stato Charles Leclerc.

Il monegasco, che all’Hungaroring aveva una ottima possibilità di ridurre il divario in classifica da Max Verstappen, ha concluso la gara in sesta posizione mentre il pilota della Red Bull ha ottenuto l’ottavo successo stagionale.

La Ferrari si è data la zappa sui piedi con una strategia che ha lasciato perplesso lo stesso Leclerc. Il monegasco, scattato dalla terza casella con gomme medie, è passato al comando dopo aver entusiasmato il pubblico in un duello intenso con George Russell.

Con le Pirelli “gialle” la F1-75 ha mostrato un passo davvero competitivo ed in occasione della prima sosta gli uomini del muretto hanno montato la stessa mescola a Leclerc. Poi la scelta di effettuare una seconda sosta per montare gomme hard che ha irrimediabilmente compromesso la gara del monegasco.

Una decisione incomprensibile considerando come la Alpine sia andata in crisi sia con Fernando Alonso che con Esteban Ocon quando entrambi sono tornati in pista con gomme dure.

Una scelta che non ha soddisfatto lo stesso Leclerc giunto al ring delle interviste piuttosto rabbuiato e consapevole che adesso il ritardo in classifica da Verstappen (80 punti ndr.) sia quasi incolmabile.

“Non sono contento. Il primo stint è andato bene, la vettura aveva un buon passo e con le medie la macchina andava davvero bene. Anche il secondo stint è stato molto buono ed avevo fiducia nell’auto”.

“Ho anche chiesto di prolungare lo stint, ma alla fine abbiamo preso una decisione diversa ed abbiamo montato le hard. Lì abbiamo perso tantissimo tempo. Dovrò parlare col team per migliorare”.

George Russell, Mercedes W13, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Quando gli è stato chiesto se fosse possibile adottare una strategia differente, imitando magari quella scelta per Sainz, Leclerc ha preferito glissare per evitare polemiche e tutelare un team che continua a trovarsi nella bufera.

“Non era impossibile evitare le hard, ma non voglio entrare nei dettagli con la stampa. Sicuramente ci saranno delle discussioni perché dobbiamo migliorare”.

Concluso l’appuntamento di Budapest per il circus della Formula 1 è tempo di andare in vacanza per la pausa estiva. Leclerc, però, ha ammesso di non aver bisogno della sosta nonostante le ultime due gare certamente non indimenticabili.

“Sono carichissimo e lo sarei stato anche senza la pausa estiva. Questa prima parte di stagione è stata una altalena di emozioni. È sempre successo qualcosa, ma io quest’anno mi sento in forma e non vedo l’ora di tornare in pista”.