F1 | Leclerc: "Avevamo passo. Ora so cos'è successo in qualifica"

A Imola fare sorpassi è a dir poco complicato e anche oggi si è dimostrata ostica. Charles Leclerc, partito terzo dallo schieramento di partenza, ha concluso sempre terzo in gara, preceduto da Max Verstappen e Lando Norris.

Partito abbastanza bene da mantenere la posizione, Leclerc ha subito provato a tenere il ritmo di Norris con gomme Medium, ma la McLaren si è rivelata più forte con quel tipo di mescola (la C4 in questo fine settimana).

Passando alla Hard, Leclerc ha messo in piedi una bella rimonta nei confronti del britannico della McLaren, fermandosi però sul più bello. Una volta sfiorato il secondo di ritardo da Lando, Leclerc ha commesso un errore alla Variante Alta e, da quel momento in poi, non ha più avuto un passo tale da poter ambire ad avvicinarsi all'avversario.

"Almeno ho fatto podio", ha dichiarato Leclerc al termine del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. "Ovviamente sono molto contento solo quando vinco, e oggi non ci siamo riusciti. Eravamo molto veloci all'inizio del primo stint e abbiamo cercato di mettere sotto pressione Norris: ma poi loro sono risultato incredibilmente forti. Noi, nel passo gara, oggi siamo stati competitivi".

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Leclerc ha sottolineato ancora come il problema del fine settimana sia stata la qualifica. E' lì dove la Ferrari ha perso le sue possibilità di portare a casa un risultato più prestigioso, anche per via di alcuni problemi sul rettilineo che ha penalizzato le SF-24.

"Sono più fiducioso rispetto a ieri, perché non sapevo dove venisse il tempo perso nel primo settore. Guardando i dati c'è qualcosa che Red Bull e McLaren fanno di strano per quanto riguarda la strategia del motore e questo fa in modo che nei rettilinei perdiamo tutto il tempo dagli altri. Poi nelle curve, invece, o siamo veloci come loro o siamo anche più veloci. Quindi bisogna guardare quello. Una volta che sistemeremo quella cosa, poi siamo tranquilli perché in gara ci siamo. Dobbiamo mettere a posto la qualifica. Quello che è successo ieri ora per noi è abbastanza chiaro".

Leclerc ha poi ammesso che anche il prossimo fine settimana, al Gran Premio di Monaco, sarà difficile giudicare gli aggiornamenti che la Ferrari ha portato a Imola. Servirà attendere fino al Canada, ma la Rossa punterà a vincere nelle stradine del Principato.

"Non credo che a Monaco riusciremo ancora a giudicare bene gli aggiornamenti che abbiamo portato qui a causa della tipologia di pista. Poi arriverà il Canada e speriamo di capire meglio i miglioramenti della macchina".

"A Monaco certamente andremo per vincere. Ma anche qui io volevo vincere. Noi dobbiamo avere in ogni pista la mentalità di voler vincere. Sicuramente a Monaco tutto è possibile. E' molto specifica e il pilota più fare la differenza. Andremo lì con la vittoria in testa".