F1 | Ferrari: Leclerc porta ossigeno, il modo migliore per svegliare il “gigante addormentato”

La prima fila conquistata da Charles Leclerc al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Azerbaijan è ossigeno puro. Soprattutto per la Scuderia, lontana dal podio dallo scorso 19 luglio in Belgio. Quanto la squadra sia determinata a interrompere questa striscia negativa è emerso già nella serata di ieri, quando è stato deciso di non montare una nuova power unit sulla monoposto di Leclerc. Sotto diversi aspetti sarebbe stata una scelta logica, ma Charles a Baku ha qualcosa in più e condannarlo a partire dal fondo della griglia non è sembrata la decisione migliore.

Finora la scelta ha pagato. La seconda posizione di Leclerc è andata oltre le migliori attese di una vigilia in cui la prima fila sembrava già blindata dalle due Mercedes. Con Antonelli fuori dai giochi si è liberato uno slot e Charles lo ha preso al volo. Questa volta il pacchetto ha funzionato bene nel suo insieme, compresa una situazione imprevista che ha giocato a favore di Leclerc.

L’alternanza nell’uscita dai box tra i due compagni di squadra nel weekend di Baku aveva dato la priorità a Hamilton. Tutti davano per scontato che Lewis avrebbe scelto di uscire dietro Leclerc, invece ha preferito il contrario. Nel primo giro veloce della Q3 Hamilton ha pizzicato un muro, riuscendo comunque a offrire una scia al compagno di squadra, distante circa sei secondi. Nel secondo e ultimo giro lanciato Leclerc era invece a circa quattro secondi da Lewis, e in questo caso il beneficio è stato maggiore. Un aiuto che si è rivelato sicuramente decisivo per riuscire a precedere Oscar Piastri, considerando che il margine sul pilota della McLaren è stato di appena un millesimo di secondo.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

“Mi sono sentito in sintonia con la macchina – ha raccontato Leclerc – ma poi ho visto il distacco da Russell (0”837), ed è un margine piuttosto importante. La macchina mi è comunque sembrata migliore rispetto al resto del weekend. Abbiamo avuto delle difficoltà in questi giorni e sicuramente non siamo stati altrettanto competitivi. La sfida in questo weekend è riuscire a portare queste gomme nella finestra corretta. Credo che probabilmente noi e la McLaren ci siamo trovati un po’ nella stessa situazione: nelle prove libere abbiamo faticato parecchio, poi in qualifica ho avuto la sensazione che sotto questo aspetto abbiamo fatto un lavoro migliore”.

“Normalmente sento che uno dei miei punti di forza su questa pista è riuscire a essere molto preciso e a prendermi parecchi rischi nella distanza dai muri – ha aggiunto – ma questo weekend semplicemente non sono riuscito a farlo, perché la macchina non reagiva esattamente come avrei voluto. Era piuttosto imprevedibile. Anche in qualifica è rimasta una certa imprevedibilità. La situazione è migliorata, ma ho dovuto comunque tenermi un po’ più di margine rispetto a quanto faccio abitualmente qui”. Il contributo di Leclerc, comunque, è arrivato, come conferma il mezzo secondo rifilato a Hamilton, sesto e mai realmente apparso in lotta per la top-3.

In vista della gara lo scenario resta tutt’altro che definito. Al netto di imprevisti, Leclerc sembra avere poche possibilità di contrastare Russell, mentre è meno chiaro l’esito del confronto con la McLaren e soprattutto con la Red Bull. La partita per il podio passerà da questa sfida e i riferimenti a disposizione sono pochi, a causa della bandiera rossa che ha interrotto la sessione FP2 di giovedì impedendo di completare long run significativi. “Faremo del nostro meglio – ha concluso Leclerc – sappiamo di avere una macchina che si comporta meglio in gara rispetto alla qualifica e spero che sarà così anche questo weekend”.

Non ci sono in palio traguardi mondiali, ma la Ferrari ha bisogno di ritrovare il podio anche per garantirsi tranquillità. Un buon risultato resta la medicina più efficace per smorzare i rumors che crescono progressivamente nei periodi di magra. È sempre stato così: fa parte della tradizione di Maranello quasi quanto i tortellini in brodo alla cena di Natale.

Christian Horner, Red Bull Racing Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

L’ultimo capitolo è arrivato con un’intervista rilasciata ieri da Christian Horner al Times, nella quale l’ex team principal della Red Bull ha fatto sapere in modo piuttosto esplicito di essere disponibile. Nell’ultimo anno Horner aveva sempre sottolineato di considerare una partecipazione nella proprietà del team una condizione imprescindibile per valutare un’eventuale offerta che lo riportasse in Formula 1. Ora, però, fa sapere che c’è un’eccezione.

“Sono già stato un dipendente – ha chiarito – ho trascorso 21 anni seduto al muretto dei box. Non sento il bisogno di tornare in quel ruolo. A questo punto della mia vita c’è soltanto una squadra per la quale accetterei di non avere una partecipazione nella proprietà. Prenderei in considerazione la Ferrari? Voglio dire, la Ferrari è il marchio più importante della Formula 1. È il sogno. E probabilmente è il gigante addormentato della Formula 1”.

Potrebbe essere una vera candidatura oppure un modo per tornare sotto i riflettori proprio mentre si avvicina l’uscita della sua autobiografia, accompagnata da un tour teatrale. Che dietro queste parole ci sia sostanza o meno, sono situazioni che inevitabilmente aumentano la pressione sulla Ferrari, contribuendo poco a creare quel clima di tranquillità che oggi, più che mai, è indispensabile per consentire a un gruppo di lavoro di esprimere il massimo delle proprie energie.

Ecco perché alla Ferrari serve tornare sul podio. Prima ancora di interrogarsi sul “gigante addormentato”, c’è bisogno che quel gigante torni a dare segnali di risveglio.