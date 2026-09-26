F1 | Leclerc lancia l'allarme: "Gli altri crescono, noi no e ci stanno raggiungendo in curva. Dobbiamo reagire"

Il quarto posto conquistato a Baku da Charles Leclerc ha il forte retrogusto di ciò che si potrebbe definire come una gara in cui sono stati limitati i danni. Senza ombra di dubbio, la pista azera, come Monza, mal si sposava con la SF-26, esaltandone più i limiti che i pregi, soprattutto lungo i rettilinei dove la carenza di cavalli e la mancanza di flessibilità nella gestione energetica si avverte in maniera chiara.

Tuttavia, anche osservando la qualifica e ascoltando le parole di Charles Leclerc, è sembrato evidente come il tema non fosse solo una questione di velocità, perché una fetta del gap nasceva nel tratto lento, quello del secondo settore. È vero che in allungo la Mercedes poteva permettersi di usare più energia, ma quell’imprevedibilità di cui ha parlato Leclerc e una vettura molto rigida sono il segnale che c’è altro.

La W17 è sempre stata un’ottima vettura in fase di trazione e quando si deve scaricare la potenza della Power Unit, mentre in questo weekend la Rossa ha mostrato qualche segnale di difficoltà. In gara il gap tende un po’ a ridursi, ma su un tracciato del genere resta comunque ampio ed è anche per questo che il monegasco è certo che il quarto posto sia quanto di meglio si potesse ottenere.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

La sua gara, in realtà, non è iniziata nel migliore dei modi, perdendo subito la posizione da Oscar Piastri scattando dal lato più sporco della griglia, ma anche nei primi giri è sembrato evidente come la McLaren avesse il passo per allungare e difendersi sui rettilinei. Giro dopo giro, la differenza di passo dagli altri è sembrata sempre più evidente, con Leclerc che ha subito anche il sorpasso delle due Red Bull.

“È stata una gara un po’ noiosa per noi. Purtroppo, abbiamo fatto una brutta partenza, che è l’unica cosa che avremmo potuto fare molto meglio. Oggi abbiamo perso una posizione su Oscar. Ma poi, da quel momento, non avevamo proprio passo”, ha commentato Leclerc al termine della corsa.

“Rispetto alla Red Bull è stato molto difficile difendersi perché sul dritto siamo troppo lenti. E sì, al momento stiamo semplicemente faticando con il passo puro”, ha poi aggiunto il monegasco. Questo è un punto molto interessante, non solo perché generalmente la Red Bull non è un fulmine sul dritto, ma perché evidenzia un altro aspetto, ossia le prestazioni nel secondo settore.

La RB22 è sempre stata competitiva su questa tipologia di tracciati con curve lente e ripartenze, e qui a Baku ciò lo si è visto anche nel secondo settore, dove era l’unica in grado di impensierire la Mercedes. Ed è qui che nasce un’analisi più profonda: come ha detto Leclerc, i rivali si stanno avvicinando (o anche superando) in termini di performance in curva e questo è un campanello di allarme.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Non potendo contare su una PU all’altezza dei rivali, l’arma della SF-26 per difendersi è sempre stata la forza in curva, ma con gli ultimi pacchetti i rivali si sono avvicinati. Lo si è visto in Ungheria, Zandvoort e Madrid con la McLaren nei curvoni a media-alta velocità, dove c’è stato il sorpasso, ma il vantaggio che ad esempio c’era in una certa tipologia di curve sta via via svanendo. Come per altri, qui la Rossa ha faticato ad accendere le gomme, ma nel caso del Cavallino quella difficoltà è stata ancora più marcata data una vettura piuttosto delicata sugli pneumatici.

“Non credo che questa pista si adatti particolarmente alla nostra macchina. Ma è anche vero che penso che McLaren e Red Bull abbiano fatto un passo avanti con gli aggiornamenti che stanno portando, e che siano cresciute recentemente. Hanno fatto un passo avanti che noi non abbiamo fatto”, ha aggiunto poi Leclerc, sottolineando come serva una reazione anche su questo fronte.

“Dobbiamo reagire, perché perdere un po’ di passo ora rende ovviamente molto difficile poi recuperarlo. Quindi sì, speriamo di riuscire a reagire molto presto”. Parlando con Sky, Charles ha poi ribadito il tema, aggiungendo come i rivali proprio in curva stiano ormai arrivando e che c’è da lavorare, non da attendere perché recuperare il gap poi sarà difficile.

Delle novità sono previste dopo questa tripletta in vista dell’ultima parte della stagione e la concreta speranza è che possano dare linta vitale per respingere il ritorno della McLaren: “Abbiamo alcune cose sono in arrivo. Se saranno sufficienti per colmare il gap, senza sapere cosa abbiano in serbo gli altri, è un altro discorso. Ma sicuramente abbiamo alcune novità che dovrebbero aiutarci a compiere dei passi avanti”.