Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

F1 | Norris sconsolato: "Sul dritto perdiamo tantissimo e la mia macchina è anche peggiore di quella di Piastri"

Formula 1
Formula 1
Azerbaijan
F1 | Norris sconsolato: "Sul dritto perdiamo tantissimo e la mia macchina è anche peggiore di quella di Piastri"

F1 | Hadjar, che ritorno: "Se non avessi saltato tre gare, sarei secondo in griglia"

Formula 1
Formula 1
Azerbaijan
F1 | Hadjar, che ritorno: "Se non avessi saltato tre gare, sarei secondo in griglia"

F1 | Ferrari: il motore costa tre decimi sul lungo rettilineo, ma dove sta l'altro mezzo secondo?

Formula 1
Formula 1
Azerbaijan
F1 | Ferrari: il motore costa tre decimi sul lungo rettilineo, ma dove sta l'altro mezzo secondo?

F1 | Strategie: senza degrado la scelta è la singola sosta, ma con che mescole per l’incognita della SC?

Formula 1
Formula 1
Azerbaijan
F1 | Strategie: senza degrado la scelta è la singola sosta, ma con che mescole per l’incognita della SC?

F1 | Stella spiega il vantaggio Mercedes: “Non è la power unit, è il pacchetto”

Formula 1
Formula 1
Azerbaijan
F1 | Stella spiega il vantaggio Mercedes: “Non è la power unit, è il pacchetto”

MotoGP | Yamaha: ecco perché il V4 è stata una scelta dolorosa ma forzata in vista del 2027

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Yamaha: ecco perché il V4 è stata una scelta dolorosa ma forzata in vista del 2027

F1 | Ghini: "Horner ha sparato una bomba o solo un petardo?"

Formula 1
Formula 1
Azerbaijan
F1 | Ghini: "Horner ha sparato una bomba o solo un petardo?"

WEC | Il diluvio cancella le Qualifiche del Fuji: Hyperpole ad Alpine e Ford, indietro Ferrari e BMW

WEC
WEC
6h del Fuji
WEC | Il diluvio cancella le Qualifiche del Fuji: Hyperpole ad Alpine e Ford, indietro Ferrari e BMW
Ultime notizie
Formula 1 Azerbaijan

F1 | Ferrari: il motore costa tre decimi sul lungo rettilineo, ma dove sta l'altro mezzo secondo?

L'ottimo Charles Leclerc ha conquistato con i denti la prima fila a Baku: il piazzamento è eccellente, non il distacco di oltre 8 decimi dalla Mercedes. Cerchiamo di capire, oltre alle carenze di power unit (20-22 cavalli), cosa manca alla SF-26 per nutrite maggiori ambizioni...

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Pubblicato:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Liam Fabre

Chissà quanto si sarà innervosito Toto Wolff mentre era a Viterbo a seguire il figlio kartista Jack, quando ha saputo che a George Russell deve essere... scappato il piede per siglare la sua dodicesima pole position (la quinta stagionale) rifilando al primo inseguitore un distacco siderale per questa F1 che si misura in millesimi: oltre 8 decimi. L’inglese, con l’ansia di ricostruirsi una reputazione disintegrata da Kimi Antonelli, ha cercato il giro perfetto, mettendo a distanza gli inseguitori. 

Charles Leclerc alla fine del suo giro in Q3 era soddisfatto della prestazione che era riuscito a realizzare, ma quando sul display è apparso lo scarto dalla W17 deve aver avuto un moto di stizza. Giusto, sacrosanto: per la rossa, se non succede qualcosa che mette fuori gioco le due Marcedes (attenzione alla rimonta di Kimi!), non ci sono molte speranze di agguantare la prima vittoria a Baku. 

Charles Leclerc, Ferrari, secondo dopo le qualifiche di Baku

Charles Leclerc, Ferrari, secondo dopo le qualifiche di Baku

Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

E sarà difficile anche difendere il secondo posto che il monegasco ha saputo abilmente capitalizzare dai ritorni di McLaren e Red Bull. Si è tanto dissertato della carenza di potenza del motore 067/6 sul più lungo rettilineo del mondiale (oltre 2 km): dal 6 cilindri Mercedes mancano 20-22 cavalli che, tradotti in tempo, si sono misurati in tre decimi sul drittone del traguardo. E il resto? Balla l’altro mezzo secondo... 

E, allora, è un bel da dire che la SF-26 dispone del miglior telaio e dell’aerodinamica più spinta, se poi la Mercedes non modificata con pacchetti di aggiornamento importanti dal GP del Canada, sfrutta certo la power unit, ma poi dimostra di essere sicuramente la vettura più efficiente dello schieramento. 

Per James Allison, direttore tecnico di Brackley, deve essere una goduria dimostrare con i fatti che la W17 è una macchina dominante nel suo complesso: motore, telaio e aerodinamica. Il solo difetto è, ogni tanto, l’affidabilità del super motore. La Ferrari, quindi, non è cresciuta abbastanza rispetto alle aspettative di tentare una rimonta sulla Stella nella seconda parte della stagione. 

Charles Leclerc, Ferrari, se la racconta con George Russell, Mercedes

Charles Leclerc, Ferrari, se la racconta con George Russell, Mercedes

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Anzi, a Maranello hanno perso la via del podio da quattro gare e riportare la rossa su uno dei tre gradini serve a ridare un po’ di entusiasmo in un ambiente che sembra essersi gradualmente sgonfiato. 

Chi ne sa dice che la SF-26 gira troppo rigida: basta guardare le immagini tv per vedere Leclerc saltellare con troppa frequenza, ma la minima altezza da terra è un palliativo per coprire il vero problema. La Ferrari genera troppo drag. Il suo male è la resistenza all’avanzamento e, per avere la necessaria aderenza in trazione (dove la Mercedes eccelle), è costretta a deliberare una configurazione più carica di quella che servirebbe a compensare (almeno in parte) alla carenza di birra del 6 cilindri del Cavallino.  

Dettaglio tecnico Ferrari SF-26

Dettaglio tecnico Ferrari SF-26

Foto di: Jake Boxall-Legge

Il dubbio è che si sia arrivati un po’ al limite di quello che questa Ferrari è in grado di dare: in attesa che ad Austin arrivi l’ultimo pacchetto di novità, ma la Mercedes porterà il suo aggiornamento in Malesia (GP del Bahrain) e farà debuttare il motore ADUO1, è difficile pensare a una Scuderia capace di contrastare Brackley anche su un tracciato come Singapore che sembra fatto apposta per la SF-26.

La Scuderia, quindi, punterà a difendere il secondo posto nel Costruttori dall’attacco della McLaren e tornare sul podio in Azerbaijan dietro alla W17 sarebbe come vincere... 

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Strategie: senza degrado la scelta è la singola sosta, ma con che mescole per l’incognita della SC?
Prossimo Articolo F1 | Hadjar, che ritorno: "Se non avessi saltato tre gare, sarei secondo in griglia"

Top Comments
More from
Franco Nugnes

F1 | Ghini: "Horner ha sparato una bomba o solo un petardo?"

Formula 1
Formula 1
Azerbaijan
F1 | Ghini: "Horner ha sparato una bomba o solo un petardo?"

F1 | Audi: la metamorfosi della R26 esprime la crescita all'interno della squadra

Formula 1
Formula 1
Azerbaijan
F1 | Audi: la metamorfosi della R26 esprime la crescita all'interno della squadra

Mitico: Giampaolo Dallara è entrato a far parte dell'Automotive Hall of Fame!

Speciale
Speciale
Mitico: Giampaolo Dallara è entrato a far parte dell'Automotive Hall of Fame!
More from
Charles Leclerc

F1 | Ferrari: Leclerc porta ossigeno, il modo migliore per svegliare il “gigante addormentato”

Formula 1
Formula 1
Azerbaijan
F1 | Ferrari: Leclerc porta ossigeno, il modo migliore per svegliare il “gigante addormentato”

F1 | Leclerc: "Qui la mia forza è sempre stata sfiorare i muri, ma con questa vettura imprevedibile non posso farlo"

Formula 1
Formula 1
Azerbaijan
F1 | Leclerc: "Qui la mia forza è sempre stata sfiorare i muri, ma con questa vettura imprevedibile non posso farlo"

F1 | Vasseur: "Lavorare in Ferrari è difficile, e anche leggere certe cose. La mancanza di serenità non aiuta il team"

Formula 1
Formula 1
Azerbaijan
F1 | Vasseur: "Lavorare in Ferrari è difficile, e anche leggere certe cose. La mancanza di serenità non aiuta il team"
More from
Ferrari

F1 | Hamilton duro: "Non ha funzionato niente? Succede continuamente, ormai ci sono abituato"

Formula 1
Formula 1
Azerbaijan
F1 | Hamilton duro: "Non ha funzionato niente? Succede continuamente, ormai ci sono abituato"

WEC | Ferrari e la minaccia pioggia: un potenziale alleato per provare a digerire meglio il Fuji

WEC
WEC
6h del Fuji
WEC | Ferrari e la minaccia pioggia: un potenziale alleato per provare a digerire meglio il Fuji

F1 | Gli impeding sono un tema reale. Hamilton: "Il gap di velocità tra chi usa l'ibrido e chi non lo usa è enorme"

Formula 1
Formula 1
Azerbaijan
F1 | Gli impeding sono un tema reale. Hamilton: "Il gap di velocità tra chi usa l'ibrido e chi non lo usa è enorme"

Ultime notizie

F1 | Norris sconsolato: "Sul dritto perdiamo tantissimo e la mia macchina è anche peggiore di quella di Piastri"

Formula 1
F1 Formula 1
Azerbaijan
F1 | Norris sconsolato: "Sul dritto perdiamo tantissimo e la mia macchina è anche peggiore di quella di Piastri"

F1 | Hadjar, che ritorno: "Se non avessi saltato tre gare, sarei secondo in griglia"

Formula 1
F1 Formula 1
Azerbaijan
F1 | Hadjar, che ritorno: "Se non avessi saltato tre gare, sarei secondo in griglia"

F1 | Ferrari: il motore costa tre decimi sul lungo rettilineo, ma dove sta l'altro mezzo secondo?

Formula 1
F1 Formula 1
Azerbaijan
F1 | Ferrari: il motore costa tre decimi sul lungo rettilineo, ma dove sta l'altro mezzo secondo?

F1 | Strategie: senza degrado la scelta è la singola sosta, ma con che mescole per l’incognita della SC?

Formula 1
F1 Formula 1
Azerbaijan
F1 | Strategie: senza degrado la scelta è la singola sosta, ma con che mescole per l’incognita della SC?