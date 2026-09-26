F1 | Ferrari: il motore costa tre decimi sul lungo rettilineo, ma dove sta l'altro mezzo secondo?

Chissà quanto si sarà innervosito Toto Wolff mentre era a Viterbo a seguire il figlio kartista Jack, quando ha saputo che a George Russell deve essere... scappato il piede per siglare la sua dodicesima pole position (la quinta stagionale) rifilando al primo inseguitore un distacco siderale per questa F1 che si misura in millesimi: oltre 8 decimi. L’inglese, con l’ansia di ricostruirsi una reputazione disintegrata da Kimi Antonelli, ha cercato il giro perfetto, mettendo a distanza gli inseguitori.

Charles Leclerc alla fine del suo giro in Q3 era soddisfatto della prestazione che era riuscito a realizzare, ma quando sul display è apparso lo scarto dalla W17 deve aver avuto un moto di stizza. Giusto, sacrosanto: per la rossa, se non succede qualcosa che mette fuori gioco le due Marcedes (attenzione alla rimonta di Kimi!), non ci sono molte speranze di agguantare la prima vittoria a Baku.

Charles Leclerc, Ferrari, secondo dopo le qualifiche di Baku Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

E sarà difficile anche difendere il secondo posto che il monegasco ha saputo abilmente capitalizzare dai ritorni di McLaren e Red Bull. Si è tanto dissertato della carenza di potenza del motore 067/6 sul più lungo rettilineo del mondiale (oltre 2 km): dal 6 cilindri Mercedes mancano 20-22 cavalli che, tradotti in tempo, si sono misurati in tre decimi sul drittone del traguardo. E il resto? Balla l’altro mezzo secondo...

E, allora, è un bel da dire che la SF-26 dispone del miglior telaio e dell’aerodinamica più spinta, se poi la Mercedes non modificata con pacchetti di aggiornamento importanti dal GP del Canada, sfrutta certo la power unit, ma poi dimostra di essere sicuramente la vettura più efficiente dello schieramento.

Per James Allison, direttore tecnico di Brackley, deve essere una goduria dimostrare con i fatti che la W17 è una macchina dominante nel suo complesso: motore, telaio e aerodinamica. Il solo difetto è, ogni tanto, l’affidabilità del super motore. La Ferrari, quindi, non è cresciuta abbastanza rispetto alle aspettative di tentare una rimonta sulla Stella nella seconda parte della stagione.

Charles Leclerc, Ferrari, se la racconta con George Russell, Mercedes Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Anzi, a Maranello hanno perso la via del podio da quattro gare e riportare la rossa su uno dei tre gradini serve a ridare un po’ di entusiasmo in un ambiente che sembra essersi gradualmente sgonfiato.

Chi ne sa dice che la SF-26 gira troppo rigida: basta guardare le immagini tv per vedere Leclerc saltellare con troppa frequenza, ma la minima altezza da terra è un palliativo per coprire il vero problema. La Ferrari genera troppo drag. Il suo male è la resistenza all’avanzamento e, per avere la necessaria aderenza in trazione (dove la Mercedes eccelle), è costretta a deliberare una configurazione più carica di quella che servirebbe a compensare (almeno in parte) alla carenza di birra del 6 cilindri del Cavallino.

Dettaglio tecnico Ferrari SF-26 Foto di: Jake Boxall-Legge

Il dubbio è che si sia arrivati un po’ al limite di quello che questa Ferrari è in grado di dare: in attesa che ad Austin arrivi l’ultimo pacchetto di novità, ma la Mercedes porterà il suo aggiornamento in Malesia (GP del Bahrain) e farà debuttare il motore ADUO1, è difficile pensare a una Scuderia capace di contrastare Brackley anche su un tracciato come Singapore che sembra fatto apposta per la SF-26.

La Scuderia, quindi, punterà a difendere il secondo posto nel Costruttori dall’attacco della McLaren e tornare sul podio in Azerbaijan dietro alla W17 sarebbe come vincere...