F1 | Leclerc si nasconde: "Presto per dare giudizi"

Carica lettore audio

Dire che Charles Leclerc non si vuole sbilanciare probabilmente è riduttivo. Anche se la sensazione è che la tre giorni di test a Barcellona sia stata piuttosto positiva per la Ferrari, il pilota monegasco non ne ha voluto sapere di dare un giudizio sul potenziale della F1-75, sottolineando che per il momento gli uomini in Rosso non hanno cercato la prestazione e aggiungendo che nei test non è mai facile fare della valutazioni.

Al netto di questo comunque è positivo il fatto che ci sia stato modo di portare a termine tutto il programma di lavoro, senza incontrare problemi troppo rilevanti, ad eccezzione del famigerato "porpoising", che però sembra un guaio che stanno sperimentando praticamente tutte le squadre. Per strappare qualche giudizio al ferrarista bisognerà quindi aspettare due settimane e i test in Bahrain.

Com'è andata?

"Ragionevolmente bene. Voglio dire, abbiamo fatto tutte le prove che volevamo fare, che era la cosa più importante, facendo più chilometraggio possibile. E l'abbiamo fatto senza grossi problemi. Quindi è un primo test positivo per questo. In termini di prestazioni, non c'è niente da dire per ora".

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Alessio Morgese

Com'è l'atmosfera nel team?

"Siamo abbastanza felici che le cose siano andate bene. D'altra parte, penso che stiamo lavorando più duramente che mai, tenendo la testa bassa. Naturalmente, è sempre bello stare davanti, ma questo non significa niente, e penso che nel team ne siano tutti consapevoli. Non ci stiamo concentrando per niente sulle prestazioni, ci stiamo concentrando su noi stessi, per cercare di capire questa vettura al 100%. Questo è tutto. Ora siamo già concentrati sul Bahrain, dove magari proveremo a spingere un po' di più".

Sainz ieri ha detto che c'è ancora del potenziale da tirare fuori...

"Certo, è ancora molto presto, ma poi quanto potenziale in più ci sia è ancora da vedere. Quindi sì, dobbiamo aspettare e vedere".

Com'è la situazione quando segui un'altra vettura?

"E' abbastanza interessante, perché quando sei tra tre secondi ed un secondo dalla macchina che ti precede va meglio, ma quando sei tra un secondo e mezzo secondo il feeling è simile a quello dello scorso anno. Poi però è molto meglio sotto al mezzo secondo. E' interessante. Devi fare un po' più di giri dietro ad un'altra macchina, ma mi sembra buono per ora".

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sei soddisfatto del lavoro che hai fatto?

"Penso che in termini di prestazioni non abbiamo idea di dove siamo. E' impossibile saperlo. E penso che lo abbiamo visto molto bene nel 2019. Ma nel complesso è stato un test positivo per noi, perché non abbiamo avuto alcun problema grave ed è sempre buono con una macchina completamente nuova. Ora dobbiamo continuare a lavorare, provando a spingere di più. Ma sono stati tre giorni positivi".

Come senti la macchina rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso?

"Penso che anche l'anno scorso avevamo avuto dei test relativamente tranquilli. E di nuovo, anche l'anno scorso non sapevamo dove fossimo in termini di prestazioni. Quindi non lo sappiamo neanche quest'anno, anche se forse abbiamo provato più cose quest'anno, quindi è andata un po' meglio. Ma questo non significa niente per le performance".

Cosa ci puoi dire delle sensazioni che si provano con il porpoising?

"Ci si sente come su un aereo quando c'è una turbolenza, andando su e giù per tutto il rettilineo. Penso che uno dei video che ha postato ieri la Formula 1 mostri abbastanza bene questo fenomeno e non posso dire che sia una bella sensazione. Sembra che sia un problema che hanno tutti nel paddock più o meno, ma qui ci sono tutti gli ingegneri migliori del mondo, quindi sono abbastanza sicuro che troveremo una soluzione".

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images