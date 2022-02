F1 | Mercedes fa una prova di forza, sorridono Ferrari e McLaren

Carica lettore audio

Si potrebbe giudicare in due modi l’1-2 Mercedes con cui si è chiusa la prima sessione di test stagionale: una prova di forza o una ricerca di conferme dopo tre giorni più in salita del previsto. O forse, come si sussurra nel paddock, non è nulla di tutto questo, ma solo una prova fatta a fine turno (Russell al mattino, Hamilton nel pomeriggio) con un set di C5, ovvero la mescola più morbida della gamma Pirelli. La performance, quella vera, si vedrà solo in Bahrain e questo non solo nel caso Mercedes, ma di tutte le squadre in pista.

La classifica vera dei test di Montmelò è quella dei giri percorsi, ed in seconda battuta del ritmo generale tenuto dalle varie monoposto nell’arco dei tre giorni. L’esercizio si complica, ma emerge comunque qualcosa, come ad esempio un buon pacchetto iniziale portato in pista da Ferrari e McLaren, a cui ha risposto oggi la Mercedes con dei progressi sul fronte del setup. In questo scenario sembrerebbe mancare la Red Bull, ma come ha sintetizzato Max Verstappen, è meglio non sbilanciarsi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Credo che il nostro test sia stato positivo – ha commentato il campione del mondo - la macchina funziona senza intoppi e sono contento del bilanciamento. Ma in Bahrain sarà tutto diverso, ad iniziare dalle stesse monoposto”.

“Sono stati giorni interessanti – ha replicato Hamilton – non è stato il nostro test più lineare, abbiamo affrontato diversi problemi, e oggi nell’ultima mezza giornata ho completato quasi 100 giri, non male. La macchina è molto diversa da guidare, così come le gomme. Meglio del passato? Non ho detto questo, troppo presto per dirlo”.

Chi credeva che i primi tre giorni avrebbero chiarito qualcosa in termini di gerarchie deve attendere. I dati più interessanti sono probabilmente quelli legati all’affidabilità, visto che oggi Alpine, Aston Martin e Haas hanno dovuto anticipare il termine delle prove per problemi alle rispettive power unit. “In generale abbiamo visto una buona affidabilità meccanica – ha confidato un ingegnere – ma attenzione, in queste prove si è girato per riempire di dati i simulatori, e sappiamo bene che fino a quando non si spinge al massimo non è solo la performance ad essere un punto interrogativo, ma anche la tenuta di diverse componenti della monoposto”.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Se ci basiamo sul “sorridometro”, ovvero l’apparente soddisfazione che traspare dal personale delle squadre, ad uscire da Barcellona con una teorica pole sembra essere la McLaren. Questo anche perché Mattia Binotto è un bunker inespugnabile se si va a caccia di questa tipologia di indizi. “Credo che abbiamo una solida piattaforma su cui contare in vista del prossimo test e dell’inizio del mondiale – ha commentato Andreas Seidl – abbiamo ancora del lavoro da fare ma sono contento di dove siamo adesso. Abbiamo spuntato la maggior parte delle caselle che avevamo programmato in questi test, quindi sono soddisfatto”.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

La McLaren e la Ferrari sono le squadre che hanno domato meglio il porpoising, ovvero il saltellamento delle monoposto che ha tenuto banco per tre giorni a Montmelò, e questo al momento sembra dare una marcia in più nel lavoro sulla vettura e nell’equilibrio della performance, ma non sarà un vantaggio destinato a durare a lungo.

A Sakhir sarà già tempo di novità tecniche, con tante squadre che metteranno in soffitta le carrozzerie viste a Barcellona per sfoggiare il vero risultato delle centinaia di ore trascorse in galleria del vento. Il secondo ed ultimo test stagionale si carica di un’aspettativa che assomiglia già ad un Gran Premio ‘zero’.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images