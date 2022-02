F1 | Hamilton: "Abbiamo dovuto superare qualche difficoltà"

Carica lettore audio

Alla fine Lewis Hamilton ha atteso gli ultimi minuti della prima sessione di test per piazzare la zampata. Il pilota della Mercedes, infatti, ha chiuso la giornata del venerdì con il miglior tempo assoluto fermando il cronometro sull’1’19’’138 regalando così alla scuderia otto volte iridata le prime pagine dei giornali.

La Mercedes, infatti, ha piazzato entrambi suoi piloti ai primi due posti della classifica grazie a George Russell che, proprio nei 10 minuti finali, si è visto strappare il miglior riferimento.

La premessa è d’obbligo: i tempi ottenuti in questa 3 giorni di test a Barcellona sono da prendere con le pinze perché i team sono stati impegnati più nel conoscere le nuove monoposto ad effetto suolo, ed i relativi problemi di gioventù, più che nel cercare le prestazioni.

La Mercedes ha vissuto qualche imprevisto ed a darne conferma è stato proprio Lewis Hamilton alla fine di questa giornata.

“Sono stati tre giorni interessanti. Forse non i più semplici dato che abbiamo dovuto superare alcune difficoltà, ma siamo riusciti a fare il massimo che potevamo. Ovviamente avremmo voluto percorrere una distanza maggiore, ma siamo contenti. Oggi credo di aver percorso quasi 100 giri. Non male per un pomeriggio”.

“L’intera squadra ha fatto un lavoro incredibile questa settimana, sia gli uomini e donne in fabbrica che tutti quelli presenti in pista. Adesso dobbiamo solo scaricare tutti i dati raccolti ed esaminarli la prossima settimana per poi procedere nella direzione corretta”.

Sir Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

L’era turbo-ibrida ha visto la Mercedes dominare dal 2014 al 2021. La rivoluzione regolamentare prevista per questa stagione potrebbe però rivoluzionare i valori in campo. Hamilton ha affermato come questa nuova generazione di monoposto sia totalmente differente da quella cui era abituato e servirà del tempo per capirne appieno il potenziale.

“La vettura è molto diversa da guidare rispetto agli anni precedenti, così come le gomme. Ci stiamo lavorando”.

Lewis ha storto il naso quando è dovuto scendere in pista al pomeriggio con la pista bagnata artificialmente per consentire alla Pirelli di verificare la resa degli pneumatici wet e intermedi. L’inglese si è poi leggermente sbottonato quando ha ammesso di essersi divertito nel finale nel momento in cui ha cercato il tempo con poco carico di benzina e le gomme C5, le più morbide dell’intera gamma messa a disposizione dei team dalla Casa italiana.

“Non è stato un buon inizio di sessione in quelle condizioni, mentre è andata sicuramente meglio quando la pista si è asciugata. Ad ogni modo ho avuto un buon feeling con la vettura con quelle gomme”.

Prima di congedarsi dalla stampa, Lewis ha poi ammesso di non avere ancora un’idea di dove si possa trovare la Mercedes W13 in questo momento.

“Non è mai possibile nella prima settimana, non abbiamo un’idea dei valori generali di tutto lo schieramento”.