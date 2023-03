F1 | La prima qualifica con il format sperimentale sarà ad Imola

Carica lettore audio

Nelle qualifiche del weekend di Imola (in programma il prossimo 20 maggio) debutterà il format di qualifica sperimentale che prevede l’utilizzo di tutte le mescole deliberate nel fine settimana. La proposta, che risale al 2022, impone l’utilizzo della mescola hard nella sessione Q1, della media in Q2 e della soft in Q3, e mira a risparmiare due set di pneumatici in dotazione per ogni pilota nell’arco del fine settimana.

In un weekend ordinario i tredici set di gomme assegnati ad ogni pilota includono due treni di hard, tre di medie e otto di soft. Con il sistema di qualifica sperimentale, si passerà a tre set di hard, quattro di medie e quattro di soft. Il piano è quello di avere a disposizione 6 set di gomme per la qualifica, e cinque da gestire tra prove libere e gara.

Liberty, FIA, squadre e Pirelli (che hanno condiviso la decisione) vogliono verificare il funzionamento di questo format in due weekend del 2023, e secondo informazioni raccolte da Motorsport.com in Bahrain, il primo sarà ad Imola. L’iniziativa fa parte del pacchetto che mira ad ottimizzare il più possibile i trasporti di materiale, uno dei settori maggiormente sotto esame in vista dell’obiettivo ‘carbon neutral’ che la Formula 1 si è posta per il 2030.

Secondo indicazioni raccolte da un ingegnere, le squadre utilizzeranno un set di soft nella sessione FP2, uno nella FP3 (in entrambi i casi per simulazioni di qualifica) garantendosi due treni per la Q3. Le squadre che non passeranno il taglio della Q2 potranno contare su due set di soft nuove in vista della gara, un aspetto che su alcune piste potrebbe rappresentare un valore aggiunto.