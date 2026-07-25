F1 | Hungaroring, Libere 3: Norris beffa Hamilton e Antonelli. Leclerc quarto

Il rosso perde intensità e finisce per assomigliare all'arancione. A quello papaya. Lando Norris ha interrotto la sequenza di libere che ha visto le Ferrari dominare firmando il miglior tempo nell'ultimo turno che fa da anticamera alle qualifiche del Gran Premio di Ungheria.

Il campione del mondo in carica è riuscito a migliorarsi a 7 minuti dal termine della sessione rendendo più preciso il suo terzo settore. Il suo tempo, 1'17"939, lo porta a essere il primo ad avere abbattuto il muro dell'1'18" in questa giornata.

Lando ha fatto una grande differenza rispetto ai rivali nel settore centrale, dove le Ferrari prendono circa 4 decimi. La McLaren MCL40 è in linea con le Rosse nel primo settore, mentre si trova a perdere abbastanza nell'ultimo.

Seconda posizione per la prima Ferrari, la SF-26 di Lewis Hamilton. Il 7 volte iridato continua nel suo buon momento di forma risultando staccato di appena 117 millesimi dal crono di riferimento della sessione. Bene anche la seconda Ferrari, quella di Charles Leclerc. Il monegasco è quarto, ma autore di un giro veloce affetto da qualche sbavatura di troppo e che lo ha portato a chiudere a oltre 3 decimi da Norris.

Tra le due Ferrari c'è la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano ha perso un turno di prove nella giornata di ieri, cedendo il volante a Frederik Vesti. Eppure l'azzurro si è dimostrato della partita per la pole position, firmando il terzo tempo a soli 12 millesimi da Hamilton. Inoltre, va segnalato il forte sottosterzo patito dalla W17 numero 12 soprattutto nel terzo settore. Antonelli ne ha parlato via radio con il suo ingegnere di pista e probabilmente il team andrà a intervenire prima delle qualifiche per cercare di trovare una soluzione e migliorare il feeling di Andrea con la sua Freccia d'Argento.

Se Norris è primo nella classifica dei tempi del turno, Oscar Piastri chiude quinto a mezzo secondo secco dal compagno di squadra. L'australiano continua a faricare e lo stesso discorso può essere fatto per George Russell. Su una pista dove i problemi di velocità di punta non possono affliggere troppo le monoposto, il britannico si trova a mezzo secondo da Antonelli e a 6 decimi da Norris. Un'eternità per il potenziale che ha mostrato sino a ora la Mercedes.

In estrema difficoltà la Red Bull. Max Verstappen è settimo davanti a Isack Hadjar. Il 4 volte iridato è a 7 decimi, mentre il parigino è a 1 secondo dalla vetta. L'ex pilota della Racing Bulls è stato oggi più chiaro di Max nel definire la vettura: "Inguidabile", ha detto a pochi istanti dal termine del turno via radio.

Racing Bulls continua a confermarsi quinta forza con il nono posto di Liam Lawson, bravo a portarsi a 145 millesimi da Hadjar. La sessione di Arvid Lindblad, invece, non è nemmeno iniziata. La sua VCARB 03 è rimasta sui cavalletti ferma nel suo box perché il team ha deciso di sostituire in via precauzionale la power unit Red Bull - Ford. Questo ha costretto l'esordiente della Racing Bulls a osservare le Libere 3 dal muretto per quasi tutta l'ora. Solo alla fine è riuscito a fare un giro veloce, che lo ha portato al 13esimo posto. Per lui sarà probabilmente un handicap importante in vista delle qualifiche di questo pomeriggio.

Su una pista dove le velocità di punta non hanno troppa importanza, Audi è in lotta per la Top 10. Nico Hulkenberg ha chiuso decimo davanti al compagno di squadra Gabriel Bortoleto. Più in difficoltà Alpine, solo 12esima e 14esima con Pierre Gasly e Franco Colapinto.

Haas non brilla in questo turno, con Esteban Ocon che è riuscito a mettersi alle spalle Oliver Bearman per appena 17 millesimi di secondo. Aston Martin si toglie la piccola soddifazione di essersi messa alle spalle entrambe le Cadillac e le Williams. Fernando ALonso è 17esimo a 2"4 dalla vetta, seguito a mezzo secondo da Lance Stroll. Ricordiamo che il canadese ha perso tutta la seconda sessione di libere per mancanza di pezzi di ricambio che sono arrivati da Silverstone in mattinata.

Valtteri Bottas è 19esimo davanti a entrambe le Williams. Questa è una buona notizia per Cadillac, ma pessima per il team di Grove, sempre più in basso in classifica. Così facendo, rischierà realmente di perdere Sainz al termine della stagione.

Dopo 21 minuti dal via del turno, il terzo e ultimo turno di libere di Sergio Perez è finito. Uscito dai box da poche centinaia di metri, il messicano è stato costretto a fermare la sua MAC-26 a bordo pista con il retrotreno in fumo. Questo ha provocato la prima bandiera rossa del turno.

L'ex pilota della Red Bull, una volta parcheggiata la monoposto, ha lamentato un problema alla power unit. Dalle immagini, invece, sembra che a fermare Sergio sia stato l'impianto frenante. Se così dovesse essere, sarebbe un campanello d'allarme importante per il marchio americano, considerando le novità portate in Ungheria all'impianto dei freni proprio per scongiurare quanto visto in Austria poche settimane fa.