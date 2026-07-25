F1 | Aston Martin: il braccio più alto della sospensione dietro diventa un profilo alare

Adrian Newey non abiura. Era facile pensare che il genio inglese potesse fare un salto indietro nelle sue scelte nella delibera della verdona che ha fatto il suo debutto in Ungheria. Non è nello stile del progettista di Stratford-upon-Avon che è solito portare avanti le sue idee, specie quando è convinto che possano generare delle prestazioni.

La AMR26 spec B che è stata montata nei box di Budapest è una vettura che va in continuità con quella che l’ha preceduta (il telaio è stato fatto con gli stessi stampi, perché l’impegno è stato finalizzato solo alla riduzione del peso, proprio come è accaduto alla scatola del cambio), ma presenta alcuni concetti che sono più estremi rispetto a quelli già visti.

Adrian Newey, dt Aston Martin, verifica personalmente la AMR26 spec B Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Le pance a profilo alare molto staccate dal marciapiede del fondo sono un unicum nel Circus, mostrano un sottosquadro molto scavato a riprova di un concetto aerodinamico che è stato mantenuto, con la sola ottimizzazione delle bocche dei radiatori molto piccole, con un pescaggio dell’aria di raffreddamento nella parte superiore della fiancata grazie a un vassoio inferiore che si solleva molto.

Ma l’atto di coraggio di Adrian si registra nella sospensione posteriore (quella anteriore non è stata cambiata). Il braccio dietro del multi link superiore è stato alzato di 30 mm nel punto di attacco al pilone dell’ala, arrivando sopra allo scarico mentre in precedenza l’ancoraggio si posizionava a metà del terminale centrale.

Aston Martin AMR26: la sospensione posteriore rivista Foto di: AG Photo

L’immagine di AG Galli ci mostra un altro particolare interessante: i due bracci sono stati uniti da un elemento di collegamento, riprendendo un concetto che Adrian aveva già sviluppato quando era in Red Bull (all’anteriore aveva sperimentato anche i due triangoli superiori realizzati in un solo pezzo).

La scelta è stata dettata da ragioni aerodinamiche: a Silverstone, infatti, hanno modificato le cover in carbonio. Il braccio che si allaccia al pilone mostra nel bordo d’uscita un raggio che lo trasforma in una forma alare che si pone fra la beam wing inferiore e il profilo principale dell’ala posteriore.

Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Ieri Lance Stroll ha patito nella FP1 il cedimento della sospensione posteriore sinistra: si era pensato a una pericolosa rottura che ha costretto il pilota a rinunciare anche alla seconda sessione, mentre pare che l’incidente sia stato causato da un problema di montaggio, visto che la vettura è stata ultimata in fretta e furia. Non è casuale che il team avesse lasciato andare in pista Fernando Alonso alla ripresa della sessione perché c’era da subito la certezza che non fosse nulla di strutturale. Prima della FP3, però, i meccanici hanno sostituito il retrotreno allo spagnolo.

Alla conclusione del terzo e ultimo turno di prove libere le verdone non hanno brillato: Alonso è 17esimo, seguito da Lance Stroll. Però Cadillac e Williams sono dietro. Segno che qualcosa si muove visto che il motore Honda con due sviluppi di ADUO verrà portato al debutto il giorno dopo i test Pirelli previsti per martedì e mercoledì grazie a un filming day. E la cinquantina di cavalli in più in arrivo dai giapponesi dovrebbe contribuire a un altro step di crescita.