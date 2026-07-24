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F1 | Hungaroring, Libere 1: Ferrari subito davanti con Leclerc. Max secondo a 5 decimi

Leclerc firma il miglior tempo nelle Libere 1 di Budapest, ma si deve fermare a fine turno a causa di un guasto sulla sua SF-26. Max secondo precede Hamilton. Cedimento di una sospensione sulla Aston Martin "versione B" di Stroll.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Modificato:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Attila Kisbenedek / AFP via Getty Images

L'Hungaroring è potenzialmente uno dei terreni di caccia preferiti per la Ferrari, stando alle caratteristiche delle SF-26. La prima sessione di prove libere ha lasciato intravedere qualcosa in tal senso, grazie al miglior tempo ottenuto da Charles Leclerc.

Il pilota monegasco è stato l'unico ad avvicinarsi ad abbattere il muro dell'1'19", firmando il crono di riferimento in 1'19"075. Su una pista molto sporca e che ha denotato una temperatura superiore ai 42 gradi, il pilota della Ferrari è risultato il più veloce sul giro secco, anche se a 7 minuti dal termine ha dovuto abbandonare la sua SF-26 davanti alla pesa della FIA a causa di un guasto.

In casa Ferrari a provare il passo gara è stato Lewis Hamilton - terzo sul giro secco e staccato di 543 millesimi dal crono del compagno di squadra - firmando qualche giro interessante. Sia i crono fatti con le Soft che il passo provato con le Medium è comunque poco indicativo, perché la pista è sporca e poco gommata. Le Libere 2 daranno un quadro molto più vicino alla realtà.

Certo che iniziare subito bene fa piacere in casa Ferrari, considerando anche che il primo dei rivali, Max Verstappen, è a quasi mezzo secondo da Leclerc. Red Bull, però, può essere soddisfatta di questo avvio, perché al quarto posto c'è Isack Hadjar. Il parigino ha fatto meglio di 69 millesimi rispetto a George Russell, quinto con la prima Mercedes W17. 

Il pilota britannico ha potuto godere di un turno in più rispetto ad Andrea Kimi Antonelli, pur dovendo lavorare molto sull'assetto. L'italiano, infatti, ha ceduto il volante della sua Freccia d'Argento a Frederik Vesti, settimo alla fine del turno a 3 decimi dal tempo di riferimento di Russell.

Tra le due Mercedes troviamo invece la prima Audi R26, quella di Gabriel Bortoleto. l brasiliano è stato il primo pilota a denotare un distacco più ampio di 1" rispetto a Leclerc, ma l'avvio della Casa tedesca è promettente, considerando l'ottavo tempo di Nico Hulkenberg. Dove non conta troppo la potenza della power unit, la R26 potrebbe davvero dire la propria per cercare di puntare a un doppio arrivo a punti.

Racing Bulls ancora nelle posizioni che contano, perché Arvid Lindblad e Liam Lawson sono rispettivamente nono e decimo davanti alla prima McLaren, quella di Lando Norris. Il campione del mondo, al pari di Leonardo Fornaroli - che in questo turno ha preso il posto di Oscar Piastri - ha provato la nuova ala posteriore ribaltabile sulla MCL40, ma ha anche potuto valutare il pacchetto aerodinamico portato proprio qui in Ungheria in cui spicca soprattutto un nuovo fondo.

Esteban Ocon è 12esimo con la prima Haas, mentre Oliver Bearman ha ceduto il volante a Ryo Hirakawa, 17esimo in questo turno. Fernando Alonso e Aston Martin lanciano un piccolo segnale con il 13esimo posto, staccati di 2"4 da Leclerc. La AMR26 in specifica "B" ha esordito oggi e il tempo sul giro ha iniziato a dare segnali più confortanti rispetto alle prime 10 gare. 

Inizia però male il fine settimana di Lance Stroll (21esimo alla fine). A 23 minuti dal termine della prima sessione di prove libere, il canadese è stato costretto a fermarsi in curva 5 a causa del cedimento della sospensione posteriore sinistra. Uscito da curva 5, Lance ha perso il posteriore della nuova AMR26, finendo in testacoda. Questo è stato innescato dal cedimento della sospensione e Stroll è stato costretto a parcheggiare la sua vettura a bordo pista, innescando però la prima e unica bandiera rossa della sessione.

Non hanno brillato le Alpine, con Pierre Gasly 14esio e Paul Aaron 19esimo. Stesso discorso per la Williams, con Alexander Albon 16esimo e Carlos Sainz addirittura ultimo. Lo spagnolo è stato protagonista di un dritto in fondo al rettilineo in cui ha spiattellato le gomme, salvando però la sua FW48 dalle barriere. 18esimo Sergio Perez con la prima Cadillac, mentre la seconda, quella di Colton Herta, è 20esima. 

FP1

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Telaio Motore Giri Tempo Distacco Gomme km/h
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 19

1'19.075

   S 199.451
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 25

+0.484

1'19.559

 0.484 S 198.237
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 23

+0.543

1'19.618

 0.059 S 198.090
4 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 25

+0.922

1'19.997

 0.379 S 197.152
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 21

+0.991

1'20.066

 0.069 S 196.982
6 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 30

+1.285

1'20.360

 0.294 S 196.261
7 Denmark F. Vesti Mercedes 72 Mercedes Mercedes 24

+1.392

1'20.467

 0.107 S 196.000
8 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 29

+1.548

1'20.623

 0.156 S 195.621
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 28

+1.685

1'20.760

 0.137 S 195.289
10 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 28

+1.791

1'20.866

 0.106 S 195.033
11 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 26

+1.949

1'21.024

 0.158 S 194.653
12 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 24

+1.976

1'21.051

 0.027 S 194.588
13 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 20

+2.475

1'21.550

 0.499 S 193.397
14 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 29

+2.629

1'21.704

 0.154 S 193.033
15 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 28

+2.744

1'21.819

 0.115 S 192.762
16
L. Fornaroli McLaren
 67 McLaren Mercedes 29

+2.815

1'21.890

 0.071 M 192.594
17 Japan R. Hirakawa Haas F1 Team 50 Haas Ferrari 25

+2.926

1'22.001

 0.111 S 192.334
18 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 22

+3.014

1'22.089

 0.088 S 192.128
19
P. Aron Audi
 61 Audi Audi 28

+3.093

1'22.168

 0.079 S 191.943
20 United States C. Herta Cadillac-Ferrari 25 Cadillac Ferrari 28

+4.043

1'23.118

 0.950 S 189.749
21 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 11

+4.396

1'23.471

 0.353 H 188.947
22 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 23

+4.659

1'23.734

 0.263 M 188.353
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