F1 | Analisi GP Spagna: la Ferrari è un'illusione che non si concretizza più
Per la quarta domenica consecutiva, non si è vista una Rossa occupare il podio: Hamilton è stato tradito dai problemi ai freni, Leclerc da una neutralizzazione che non è arrivata. Questo e molto altro nel video di analisi dedicato al fine settimana di Madrid.
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