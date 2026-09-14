Ferrari Challenge | Gara 2 di Budapest a Paulet e Scheltema, Verhagen Campione nel Trofeo Pirelli Am

Dopo i titoli 2026 assegnati sabato nel Trofeo Pirelli e nella Coppa Shell Am, la seconda giornata di gare ha incoronato Michael Verhagen (Ferrari Warszawa) campione europeo del Trofeo Pirelli Am, nonostante la vittoria di Andrew Morrow (Charles Hurst), al bis nella classe. Sergio Paulet (Ineco – Reparto Corse RAM) festeggia il titolo di campione del Trofeo Pirelli con la sesta affermazione stagionale.

Trionfo assoluto e di classe Coppa Shell Am per Shintaru Akatsu (Ineco – Reparto Corse RAM), mentre si impone nella Coppa Shell Fons Scheltema (Kessel Racing) che si riavvicina così alla vetta della classifica.

I Ferrari Racing Days hanno permesso di vedere in azione oltre al monomarca del Cavallino Rampante, tutte le vetture protagoniste delle attività non competitive di Corse Clienti, da XX Programme a F1 Clienti, da Sport Prototipi Clienti a Club Competizioni GT, che proprio oggi ha presentato la nuova 296 GT Modificata dedicata a questo programma.

Durante i Ferrari Racing Days all’autodromo ungherese, raggiunto nelle quattro giornate da circa 6 mila appassionati, Clienti, Tifosi e Scuderia Ferrari Club, presente Massimiliano Di Silvestre, Chief Marketing & Commercial Officer di Ferrari.

Trofeo Pirelli

Dopo aver ottenuto ieri il titolo di campione europeo, Sergio Paulet lo ha festeggiato sul gradino più alto del podio al termine di una gara condotta tutta in testa dalla pole position e conclusa anche con il miglior tempo sul giro in 1’45”569.

Alle sue spalle conferma il buon momento Niklas Abrahamsen (Formula Racing), secondo dopo il successo di ieri, mentre terzo si è classificato nuovamente Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing).

Con il secondo posto di oggi – nono podio della stagione di cui sette sul gradino più alto – Michael Verhagen si laurea campione europeo del Trofeo Pirelli Am, dopo aver conquistato nel 2025 la gara delle Finali Mondiali nella medesima classe.

L’olandese ha concluso la prova alle spalle di Andrew Morrow che, dopo essere scattato dalla prima posizione in griglia, si è mantenuto nel gruppo dei piloti del Trofeo Pirelli conquistando la seconda vittoria del fine settimana ungherese, con il punto supplementare per il giro più veloce della classe. Terza piazza per l’italiano Giacomo Rinaldo (Rossocorsa).

Coppa Shell

In una gara serrata, interrotta due volte con bandiera rossa per alcuni contatti e interrotta a pochi minuti dalla fine in regime di Safety Car, a conquistare il successo in Coppa Shell è stato Fons Scheltema, transitato alle spalle del vincitore assoluto e di Coppa Shell Am Shintaru Akatsu, al primo trionfo nella serie.

L’esperto pilota olandese, partito dalla prima posizione di classe, è riuscito a contenere i tentativi di rimonta dei principali inseguitori, ottenendo così la prima affermazione stagionale che gli permette di risalire a sei punti dalla vetta della graduatoria occupata da Sven Schömer (Penske Sportwagen Hamburg), oggi quarto di classe dopo un ottimo recupero dalla 19esima posizione in griglia.

Sul podio con Scheltema sono saliti Carl Runefelt (Autoropa Racing), secondo e autore della miglior prestazione cronometrica, e, per la prima volta, Khaleed Boodai (Rossocorsa), terzo.

In Coppa Shell Am, invece, alle spalle di Shintaru Akatsu si sono piazzati, nell’ordine, Charles Chan (Formula Racing) con il miglior tempo sul giro di classe e Aleksei Komarov (Scuderia Praha Racing).

Prossimo appuntamento

Il settimo e ultimo appuntamento della stagione 2026 del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe è in programma all’interno delle Finali Mondiali, ospitate sul circuito di Barcellona, in Spagna, dal 17 al 23 novembre.