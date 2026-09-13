MotoGP | Di Giannantonio: "Piste Aprilia o Ducati? Piace solo ai giornalisti. Marquez sta mettendo tutti a tacere"

La Sprint di Misano aveva lasciato intravedere la possibilità che Fabio Di Giannantonio potesse inserirsi nella lotta per il gradino più basso del podio, ma così non è stato.

Dopo un buon via, il romano del team Pertamina Enduro VR46 è rimasto bloccato nella lotta con la Ducati Gresini di Fermin Aldeguer. A quel punto ha perso l'inerzia ed è dovuto tornare in traiettoria senza la giusta velocità, perdendo altre posizioni. A rendere tutto più complicato, un problema alla leva del freno che ha reso molto difficile la staccata e la frenata in generale.

"E' un vero peccato, perché sono partito molto forte. Alla prima curva ero accanto ad Aldeguer e avrei potuto lottare per la terza posizione. Poi lui, non so, credo abbia frenato tardi e mi ha spinto un po' fuori cercando di difendersi. Per per me è stata una grande mazzata, perché ho perso velocità, ero molto largo e non sapevo dove andare. Alla fine mi hanno passato in 4 o 5. Già lì si è complicata".

"A quel punto ho pensato: 'Ok, ho il passo e con calma posso risalire'. Ma dal terzo giro in poi la leva del freno è diventata sempre più lontana e dura. Non riuscivo proprio a fermare la moto e quindi ho cercato di arrivare alla fine. Ho provato a superare Marini ed Enea, ma se loro non avessero fatto qualche errore non ci sarei mai riuscito. Ho aspettato solo di finire la gara, non riuscivo a frenare".

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Alla domanda cosa avrebbe potuto fare senza quello che è accaduto in partenza, Fabio non si è nascosto e non ha cercato scuse.

"Non mi piace parlare di 'se' e 'ma', perché ci facciamo veramente poco. Penso che avevamo il passo per stare nei primi 5, magari lottare per l'ultima posizione sul podio, ma questo è quello che avrei voluto fare. Quello che è arrivato è un settimo posto".

Spesso, prima di ogni fine settimana di gara, si cerca di capire se la pista che si sta per affrontare abbia caratteristiche più vicine a quelle di Aprilia o Ducati, così da poter immaginare un possibile svolgimento del weekend. Di Giannantonio respinge questo modo di pensare, affermando che conti solo il modo di lavorare nel weekend, non le caratteristiche delle moto.

"Secondo me cercare le piste più favorevoli a Ducati o Aprilia è qualcosa che volete cercare soprattutto voi giornalisti, così come una volta sentivo parlare di piste Honda o piste Yamaha. Ci sono piloti pazzeschi in entrambe le Case e vince chi fa il lavoro migliore, questa è la verità. Aprilia sta facendo un grande lavoro e ha fatto grandi cose su alcune piste, ma la verità è che Marquez sta mettendo tutti a tacere. Dipende da come lavori sulla moto".

"Stiamo mostrando una buona, spesso buonissima velocità in tutte le piste. Peccato però in questo fine settimana, perché secondo me avevamo fatto tutto bene. Ieri abbiamo sfiorato la prima fila in qualifica, poi il podio e oggi potevo fare una bella gara. Arriveremo in Austria con un mood negativo, ma solo perché si sono incastrate una serie di cose negative. Secondo me il morale deve essere alto. Siamo quarti nel Mondiale e stiamo facendo un bel lavoro. Quindi andiamo in Austria con l'umore alto perché possiamo fare bene".