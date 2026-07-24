F1 | Cadillac guarda a Câmara: il brasiliano Ferrari entra nel radar per il 2027

La Cadillac sta osservando con interesse Rafael Câmara. La notizia ha colto un po' di sorpresa, considerando che il team ha sempre sottolineato di avere contratti a lungo termine con gli attuali piloti, ma ci sono diversi segnali che fanno pensare a un possibile cambio di almeno uno dei sedili in vista della stagione 2027. L'interesse per Câmara è maturato grazie alle ultime prestazioni del pilota brasiliano della Ferrari Driver Academy in Formula 2, categoria nella quale ha conquistato quattro pole position e due vittorie (entrambe nelle Feature Race) negli ultimi cinque appuntamenti.

Cadillac sta supportando la stagione in Formula 2 di Colton Herta, rookie come Câmara ma con un percorso alle spalle molto diverso. Per Herta il debutto nella categoria si sta rivelando complicato. Il suo miglior risultato è finora un quinto posto e, soprattutto, occupa soltanto la sedicesima posizione in campionato, ben lontano dalla top-10 che garantisce punti validi per il conseguimento della Superlicenza.

Al momento Herta ha bisogno di altri sei punti per ottenere la Superlicenza. Se non dovesse conquistarli attraverso la classifica finale della Formula 2, l'unica alternativa sarebbe accumularli partecipando alle sessioni di prove libere del venerdì, che assegnano un punto ciascuna. Il problema è che servirebbero sei FP1, mentre le quattro sessioni che, per regolamento, Perez e Bottas dovranno cedere nel corso della stagione non sarebbero sufficienti.

Ma al di là degli aspetti regolamentari, che potrebbero anche trovare una soluzione, in Cadillac sembra esserci soprattutto un tema di fiducia. Le difficoltà incontrate finora da Herta hanno alimentato dubbi sulla sua reale prontezza per il salto in Formula 1. Una valutazione comprensibile, anche considerando che il team HiTech, pur senza brillare per continuità, aveva concluso il campionato 2025 al secondo posto nella classifica riservata alle squadre.

Colton Herta Foto di: Kym Illman / Getty Images

È in questo contesto che va letto l'interesse crescente per Câmara. Il brasiliano occupa attualmente la terza posizione in classifica, ma il ritardo accumulato è in larga parte riconducibile all'errore commesso a Monte Carlo: senza quel passo falso sarebbe oggi a soli tre punti dalla vetta. Al di là della graduatoria, il suo rendimento è stato probabilmente il più convincente tra i protagonisti della stagione. Nelle scorse settimane ha inoltre debuttato al volante di una Formula 1 in un test TPC organizzato dalla Ferrari, attirando anche l'attenzione della Haas.

La squadra statunitense è infatti alla ricerca di un pilota per la stagione 2027 in sostituzione di Esteban Ocon, e il team principal Ayao Komatsu ha espresso pubblicamente il proprio interesse nei confronti di Câmara. Parallelamente, Haas ha organizzato un primo test a Jerez con Leonardo Fornaroli e, secondo quanto emerso nelle ultime settimane, i due piloti si confronteranno in una nuova sessione di prove in programma a fine agosto sul circuito di Portimão.

La Haas può già contare su un pilota legato alla Ferrari Driver Academy, Oliver Bearman. Per Cadillac, invece, l'eventuale arrivo di Câmara rappresenterebbe un primo importante punto di contatto con Maranello, aprendo la strada a un rapporto tecnico e sportivo più stretto con la Scuderia.