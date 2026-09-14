MotoGP | Mir e Rins si sono ritirati a Misano per problemi fisici

La gara lunga della MotoGP a Misano è stata praticamente di sopravvivenza. Appena 14 piloti sono riusciti a terminare il 14° appuntamento della stagione, il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Ma non tutti i concorrenti hanno dovuto affrontare cadute o problemi meccanici.

Sia Joan Mir che Alex Rins non sono riusciti a concludere la gara lunga sulla pista che porta il nome di Marco Simoncelli per problemi fisici. Infatti, né il pilota della Honda né quello della Yamaha hanno parlato con i media presenti a Misano quando sono scesi dalla moto, preferendo riposare e recuperare le forze, considerando che il campionato non si ferma e bisogna affrontare una doppietta, con il Gran Premio d'Austria, al Red Bull Ring, questo fine settimana.

Va sottolineato che il pilota maiorchino aveva già confermato in precedenza, nella giornata di sabato, di non sentirsi bene. Dopo aver chiuso 14° venerdì, il campione del mondo 2020 ha potuto essere solo settimo in Q1 (17° in griglia, peggiore Honda). Nella successiva Sprint, ha chiuso ventesimo, penultimo, a 22 secondi dal vincitore e davanti solo ad un Fabio Quartararo che era finito a terra.

"Non mi sento bene", ha confessato Mir sabato ai giornalisti, tra cui quelli di Motorsport.com. "Ho pochissima, pochissima energia. Non so cosa stia succedendo. Ho già visto un medico per cercare di capirlo, perché non ho forza. Non mi sento al 100%, nemmeno al 50%. Probabilmente lo capirò la prossima settimana e riceverò un trattamento. Non è come un mal di stomaco. È solo un leggero mal di testa. Non riesco a essere preciso, sono stanco... Non lo so".

Il pilota maiorchino ha finito per scendere dalla RC213V alla fine del quinto giro a Misano. Anche se non ha parlato con i giornalisti, HRC ha comunque raccolto alcune dichiarazioni del #36 nel suo comunicato post-gara. In esse,Mir ha confermato che si sottoporrà ad alcuni esami medici questa settimana per capire se potrà disputare senza problemi il GP d'Austria.

"Purtroppo, oggi (domenica) è stato lo stesso di ieri e non avevo alcuna energia né forza sulla moto. Ho fatto tutto il possibile per girare da solo, ma non c'era nulla da ottenere e mi sono detto che continuare in pista avrebbe solo peggiorato la situazione. È un momento davvero difficile. Ora mi sottoporrò ad alcuni esami prima dell'Austria e vedrò cosa si può fare affinché recuperi la mia condizione fisica il prima possibile", ha chiarito.

Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Dal canto suo, Alex Rins, che ha iniziato il weekend confermando il suo ritiro dal mondo del motociclismo al termine della stagione in corso, non è riuscito a concludere l'appuntamento di San Marino con un buon sapore in bocca.

Oltre ai problemi della Yamaha, sono sopraggiunti anche quelli fisici. Il barcellonese è stato penultimo in griglia, soltanto davanti a Toprak Razgatlioglu, e terzultimo nella Sprint, 19° dietro al turco. Domenica ha provato ad aggrapparsi alla 16° posizione, ma ha dovuto rientrare al suo box al 18° giro, dopo aver ridotto molto il suo ritmo ed aver perso un giro.

La Casa di Iwata ha indicato in un comunicato, dato che nemmeno Rins ha parlato con i media, che aveva accusato una forte emicrania e una "nausea acuta". "Alex Rins non ha potuto incontrare la stampa a causa di un'emicrania e di una nausea acuta. Si sta sottoponendo a degli esami e darà priorità al suo recupero per il GP d'Austria", hanno precisato.

Il #42 ha poi pubblicato un post sui suoi social: "È un peccato terminare il weekend così. Mi faceva molto male la testa verso la fine della gara e, purtroppo, ho dovuto ritirarmi a dieci giri dalla fine. Meglio prevenire che curare. Non è stato il nostro weekend", ha scritto su Instagram.