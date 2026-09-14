Carrera Cup Italia | Ritorno a Misano: gli orari della supersfida

Misano World Circuit: proprio dove è spuntata la stella di Andrea Bristot, nella notte di quel sabato di maggio in gara 1, la Porsche Carrera Cup e il suo attuale leader della classifica riaccendono i motori il prossimo weekend per inaugurare lo sprint finale della stagione.

La tre-giorni in programma il 18-20 settembre è aperta a ogni pronostico, visto che tutte le rincorse ai vari titolo sono più che mai aperte, ma certamente Bristot, fresco vincitore anche in Supercup a Monza, dove con tanto di pole position ha concluso il monomarca internazionale al terzo posto fra i Rookie, ha l'occasione di riprendere il passo interrotto bruscamente a Vallelunga prima della pausa estiva, quando Pietro Delli Guanti, Senna Van Soelen e anche Gianmarco Quaresmini (un po' più staccato, ma ancora potenzialmente in gioco) accorciarono di parecchio le distanze in classifica.

Vedremo, senza dubbio il fine settimana in riva all'Adriatico sarà tappa cruciale proprio per come poi si ripresenteranno le forze in campo nel gran finale del Mugello in autunno inoltrato. Bristot farà il vuoto o gli altri si avvicineranno ancora?

E sui 4226 metri misto-tecnici dell'impianto intitolato a Marco Simoncelli torneranno a sfidarsi a viso aperto, pardon, a... "casco aperto", anche i contendenti della Michelin Cup, a Vallelunga ancor più rivoluzionata dell'assoluta, con Andrea Girondi inatteso nuovo leader per un solo punto su Cesare Brusa e almeno altri tre piloti ancora in partita.

Il monomarca delle 911 GT3 Cup presenterà inoltre qualche novità succulenta sullo schieramento di partenza, protagonisti che potrebbero ulteriormente rimescolare le carte in un weekend davvero clou, che, al contrario della prima visita stagionale andata in scena a maggio, stavolta si disputa interamente di giorno.

Primo assaggio di pista saranno i 60 minuti del turno unico di prove libere, in programma venerdì 18 settembre a partire dalle 15.40. Sabato, poi, la disfida per la pole position è sintonizzata sulle 9.35 per i 40 minuti riservati alle qualifiche.

Sempre sabato, gara 1 va in scena nel pomeriggio alle 15, mentre il sipario si chiude domenica con gara 2 al via alle 12.10. Entrambe prevedono la tradizionale distanza di 30 minuti + 1 giro e a raccontarle dalla cabina di commento di Misano sarà la coinvolgente voce di Guido Schittone: l'appuntamento è con la diretta e l'on demand disponibili su Dazn (fra i contenuti gratuiti, basta iscriversi) e in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.

