MotoGP | Bezzecchi non molla: "Se non avessi voluto la pressione, sarei andato a lavorare in officina da mio papà"

Sbagliare è umano e anche i migliori non sono esenti da sbavature che possono avere conseguenze di una certa rilevanza sportiva. E' capitato oggi a Marco Bezzecchi, che a Misano Adriatico è finito a terra al primo giro del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, proprio davanti ai suoi tifosi.

Il centauro dell'Aprilia, partito bene dalla pole position, ha resistito bene agli assalti iniziali di Marc Marquez e ha girato in testa alla prima variante. E' parso evidente come Marco provasse non solo a mantenere la posizione, ma anche a sfruttare l'inerzia per creare un piccolo divario nei confronti del catalano della Ducati, soprattutto nel terzo settore dov'è stato il miglior pilota per tutto l'arco del fine settimana.

Tra curva 12 e 13 l'Aprilia numero 72, per l'occasione vestita di Bianco Perla, ha avuto un'oscillazione sul cordolo. Il romagnolo ha provato a inserire comunque la sua RS-GP nella curva successiva, ma ha perso l'anteriore, finendo a terra rovinosamente.

"In realtà la gomma era pronta, ma fondamentalmente ho preso una piccola sbacchettata prima di frenare tra curva 12 e curva 13 e non sono riuscito a chiudere perfettamente la traiettoria. Quando ho provato a inserire l'anteriore mi si è chiuso e sono caduto", ha spiegato Marco una volta arrivato ai microfoni della stampa.

"Nonostante la caduta, ci sono tante cose positive che porto via da questo fine settimana. La velocità per esempio, la qualifica, una buonissima Sprint. Una partenza migliore rispetto a quella di ieri. Chiaramente ora fa male, è innegabile, ma le cose ora stanno così e non bisogna focalizzarsi troppo sulle cose negative, ma pensare a quelle positive. Ora per fortuna abbiamo il Gran Premio d'Austria che affronteremo tra poco. Cercheremo di lavorare a casa e sicuramente di non mollare l'osso".

Bezzecchi ha spiegato come il suo obiettivo fosse fare bene il primo giro, soprattutto dopo aver perso la Sprint proprio in partenza appena 24 ore prima. La caduta, almeno per ora, sembra non avergli arrecato alcun danno. Almeno una buona notizia in vista del Red Bull Ring.

"Il primo obiettivo era cercare di fare bene il primo giro. Ma ho sbagliato abbastanza in fretta. Fisicamente sembra che sia tutto ok. L'adrenalina è ancora lì che va e che viene per il momento. Domattina quando mi sveglierò lo capirò meglio. Posso dire però che la stampa è perfetta. Il ginocchio invece fa ancora male. Non credo dipenda dalla caduta".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Grazie al successo di oggi e al contemporaneo quinto posto di Jorge Martin, Marc Marquez è andato in testa al Mondiale. Il romagnolo, però, pensa che il titolo non sia già stato assegnato, nonostante il pilota della Ducati abbia recuperato 102 punti all'ex leader del Mondiale in appena 7 gare.

"Dopo 7 gare non si mette le mani da nessuna parte, e nemmeno dopo 14. La cosa è quella. Alla fine mancano ancora tante gare. Non ho mai pensato di avere le mani sul titolo dopo le prime 7 gare e sono sicuro che neanche Marquez ci sta pensando adesso. Marc ha tanta esperienza, è veloce, non è un avversario facile. Non lo è nemmeno Martin, perché dobbiamo ricordare che è primo a pari punti. Però se fosse stato facile lo avrebbero fatto tutti, e se non avessi voluto questo tipo di pressioni sarei andato a lavorare nell'officina di mio papà. Invece sto provando a fare il pilota e ci sta. Bisogna lottare con queste cose".

La domanda che tutti continuano a farsi è la seguente: l'Aprilia o la Ducati, qual è la più veloce? Bezzecchi ha affermato di non avere visto nessuna delle due prevalere sull'altra o esibirsi in recuperi nel corso della stagione. Entrambe hanno fatto bene quando hanno trovato piste congeniali al mezzo o al pilota.

"Il livello dei piloti è altissimo e si vede dagli sforzi che tutti fanno e le gare che fanno tutti. Penso che il nostro sia un pacchetto molto competitivo. C'è sempre la diatriba su quale moto sia meglio e quale sia peggio. Io onestamente non lo so quale sia meglio e quale sia peggio. Secondo me Aprilia non è mai andata via a livello prestazionale da Ducati. Loro non ci hanno mai dovuto riprendere. Mi sembra che il livello sia sempre stato lo stesso da inizio anno".

"Certo, abbiamo avuto qualche pista dove siamo riusciti a sistemarci bene e a fare un lavoro fantastico. Secondo me generalmente abbiamo lavorato benissimo in tutti i weekend. Ci sono piste che si adattano meglio al pilota o alla moto. Ci sono tante variabili. Penso che alla fine non debba guardare queste cose. Ora devo superare questa giornata che è andata male, come non avrei voluto. Devo portare a casa le cose positive, fortuna c'è l'Austria subito. Avrò un paio di giorni per metterci questo episodio alle spalle, lavorare e cercare di fare il meglio".