MotoGP | Marini nono e beffato dalla gomma posteriore: "Ha girato sul cerchio e non potevo più difendermi"

Quando tutto sembrava ormai sicuro, Luca Marini ha dovuto fronteggiare un problema che gli ha tolto la possibilità di chiudere il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini come migliore italiano in classifica.

Mentre navigava comodamente al settimo posto, il pilota del team Honda HRC ha avvertito un problema al posteriore della sua RC213V, che lo ha portato a dover rallentare per evitare di finire a terra. Questo, però, lo ha anche costretto a non potersi difendere. Infatti si è trovato a dover incassare i sorpassi di Fabio Di Giannantonio ed Enea Bastianini, chiudendo nono assoluto.

"Un buon nono posto, sì, ma sarei stato più felice se fossi riuscito a tenere il settimo", ha chiosato il marchigiano al termine della gara al Misano World Circuit Marco Simoncelli. "Ho dato tutto, una gara tostissima per tenere dietro Diggia. Poi, però, a 8 giri dalla fine ho iniziato ad avere tantissime vibrazioni alla gomma posteriore, perché si è girata sul cerchio e non riuscivo più a piegare, né a difendermi".

"Alla fine Diggia mi ha passato e lo ha fatto anche Enea (Bastianini, ndr). Pazienza... Alla fine credo di avere fatto un ottimo weekend, sono sempre stato il miglior pilota Honda in tutte le sessioni. Dobbiamo continuare così, sono contento che arrivi subito l'Austria perché è una pista simile a Misano, anche se avremo una scelta di gomma posteriore differente da quella di questo fine settimana. Potrebbe cambiare un po' i valori in campo".

Marini ha spiegato quali siano state le possibili cause di quanto accaduto alla gomma posteriore. Una serie di fattori che, comunque, lo hanno portato a scagionare Michelin e, anzi, a elogiare il lavoro svolto dalla Casa francese sulle gomme proposte in questa stagione, perché devono sopportare carichi e trazione importanti per via della grande potenza delle moto che corrono nella classe regina del Motomondiale.

Luca Marini, Honda HRC Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"La gomma non ha girato sul cerchio perché ha stallonato sul cordolo. E' qualcosa che può succedere quando c'è una pista con molto grip come qui a Misano e quando la gomma si scalda tanto. Io stavo spingevo molto. La gomma dietro spinnava tanto e questi fattori possono portare la gomma a girare sul cerchio. Non è colpa né nostra, né di Michelin. Sono cose che capitano".

"Anzi, secondo me Michelin sta facendo un ottimo lavoro perché le moto quest'anno vanno veramente forte, stiamo chiedendo tantissimo alle gomme, usiamo tantissima potenza, le moto sono molto stabili e noi usiamo molta coppia. E' fantastico poter guidare queste moto. Peccato solo non lottare per la vittoria, ma queste moto sono una goduria".

Il futuro pilota di KTM Tech3 ha anche spiegato cosa stia cercando di fare in questo preciso momento della stagione. L'obiettivo è migliorare la velocità in qualifica per poter partire più avanti e fare una gara come quella di Misano: nelle posizioni interessanti dietro ai migliori.

"Sono contento di come la mia moto fosse bilanciata. Quello che stiamo cercando di fare è avere un bilanciamento migliore per la qualifica, che possa consentirmi di spingere di più, perché è la cosa che mi è mancata nella prima parte di stagione. Qui ci siamo riusciti e ha fatto la differenza. Il passo tra me e gli altri, alla fine, ha pochissime differenze. Per questo è necessario partire più avanti. Quando si parte avanti, poi in genere si rimane davanti. Io ho fatto sempre la differenza al curvone, in curva 11".