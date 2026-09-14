MotoGP | Marini nono e beffato dalla gomma posteriore: "Ha girato sul cerchio e non potevo più difendermi"
Il pilota marchigiano ha chiuso al nono posto il GP di San Marino ed è stato il migliore tra i centauri di Honda. A 8 giri dalla fine, però, il problema alla gomma posteriore gli ha fatto perdere 2 posizioni a vantaggi di Di Giannantonio e Bastianini.
Luca Marini, Honda HRC
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Quando tutto sembrava ormai sicuro, Luca Marini ha dovuto fronteggiare un problema che gli ha tolto la possibilità di chiudere il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini come migliore italiano in classifica.
Mentre navigava comodamente al settimo posto, il pilota del team Honda HRC ha avvertito un problema al posteriore della sua RC213V, che lo ha portato a dover rallentare per evitare di finire a terra. Questo, però, lo ha anche costretto a non potersi difendere. Infatti si è trovato a dover incassare i sorpassi di Fabio Di Giannantonio ed Enea Bastianini, chiudendo nono assoluto.
"Un buon nono posto, sì, ma sarei stato più felice se fossi riuscito a tenere il settimo", ha chiosato il marchigiano al termine della gara al Misano World Circuit Marco Simoncelli. "Ho dato tutto, una gara tostissima per tenere dietro Diggia. Poi, però, a 8 giri dalla fine ho iniziato ad avere tantissime vibrazioni alla gomma posteriore, perché si è girata sul cerchio e non riuscivo più a piegare, né a difendermi".
"Alla fine Diggia mi ha passato e lo ha fatto anche Enea (Bastianini, ndr). Pazienza... Alla fine credo di avere fatto un ottimo weekend, sono sempre stato il miglior pilota Honda in tutte le sessioni. Dobbiamo continuare così, sono contento che arrivi subito l'Austria perché è una pista simile a Misano, anche se avremo una scelta di gomma posteriore differente da quella di questo fine settimana. Potrebbe cambiare un po' i valori in campo".
Marini ha spiegato quali siano state le possibili cause di quanto accaduto alla gomma posteriore. Una serie di fattori che, comunque, lo hanno portato a scagionare Michelin e, anzi, a elogiare il lavoro svolto dalla Casa francese sulle gomme proposte in questa stagione, perché devono sopportare carichi e trazione importanti per via della grande potenza delle moto che corrono nella classe regina del Motomondiale.
Luca Marini, Honda HRC
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
"La gomma non ha girato sul cerchio perché ha stallonato sul cordolo. E' qualcosa che può succedere quando c'è una pista con molto grip come qui a Misano e quando la gomma si scalda tanto. Io stavo spingevo molto. La gomma dietro spinnava tanto e questi fattori possono portare la gomma a girare sul cerchio. Non è colpa né nostra, né di Michelin. Sono cose che capitano".
"Anzi, secondo me Michelin sta facendo un ottimo lavoro perché le moto quest'anno vanno veramente forte, stiamo chiedendo tantissimo alle gomme, usiamo tantissima potenza, le moto sono molto stabili e noi usiamo molta coppia. E' fantastico poter guidare queste moto. Peccato solo non lottare per la vittoria, ma queste moto sono una goduria".
Il futuro pilota di KTM Tech3 ha anche spiegato cosa stia cercando di fare in questo preciso momento della stagione. L'obiettivo è migliorare la velocità in qualifica per poter partire più avanti e fare una gara come quella di Misano: nelle posizioni interessanti dietro ai migliori.
"Sono contento di come la mia moto fosse bilanciata. Quello che stiamo cercando di fare è avere un bilanciamento migliore per la qualifica, che possa consentirmi di spingere di più, perché è la cosa che mi è mancata nella prima parte di stagione. Qui ci siamo riusciti e ha fatto la differenza. Il passo tra me e gli altri, alla fine, ha pochissime differenze. Per questo è necessario partire più avanti. Quando si parte avanti, poi in genere si rimane davanti. Io ho fatto sempre la differenza al curvone, in curva 11".
Condividi o salva questo articolo
MotoGP | Marini ritrova la Q2: "Da pilota, fa molta differenza non dover fare la Q1, fidatevi!"
Marini sul passaggio in KTM nel 2027: "Hanno capito che la MotoGP è la priorità numero 1 per ottenere i loro obiettivi"
MotoGP | Ufficiale: Luca Marini è l'erede di Enea Bastianini alla KTM Tech3
MotoGP | Quartararo senza illusioni sulla Honda: "Non mi aspetto di vincere subito"
MotoGP | Joan Mir si difende dai suoi errori: "Anch'io so correre senza cadere, è molto facile"
MotoGP | Moreira crede di essersi guadagnato il passaggio al team ufficiale Honda: "Sto facendo bene il mio lavoro"
Ultime notizie
"Perché Comprarla", come un video orienta la scelta d'acquisto
F1 | Analisi GP Spagna: la Ferrari è un'illusione che non si concretizza più
MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio d'Austria
MotoGP | Marini nono e beffato dalla gomma posteriore: "Ha girato sul cerchio e non potevo più difendermi"
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments