MotoGP | Misano esalta il dominio spagnolo e manca un ricambio generazionale: come si può tenere in alto l'Italia?

I costruttori italiani continuano a fare la voce grossa in MotoGP, ma ormai è dal Mugello che non sentiamo più risuonare l'inno di Mameli sul podio della domenica per quanto riguarda i piloti. Da allora sono arrivate sei vittorie per i piloti spagnoli, cinque delle quali firmate da Marc Marquez, e l'unica eccezione è stata quella del giapponese Ai Ogura ad Assen.

I piloti iberici hanno suggellato al meglio il loro momento magico a Misano, monopolizzando addirittura tutte le prime sei posizioni. Un filotto che non gli era mai riuscito in precedenza, che assume ancora più valore proprio perché arrivato a casa nostra. E non è andata meglio nelle classi inferiori, nelle quali ci si siamo dovuti "accontentare" del quarto posto di Matteo Bertelle in Moto3 e del quinto di Tony Arbolino in Moto2.

A preoccupare in quest'ottica comunque non è tanto il presente, perché anche il prossimo anno avremo comunque sei piloti nella classe regina, e tutti bene o male con prospettive interessanti, anche se iniziamo a parlare di una generazione che inizia ad avvicinarsi ai 30 anni. Non ci sarà più Franco Morbidelli, ma al suo posto in VR46 arriverà Nicolò Bulega, che al 99% lo farà da campione del mondo della Superbike. Il problema è che al momento non sembra esserci un ricambio adeguato per questa generazione, formata da un gruppo di ragazzi che se non sono stati campioni del mondo nelle categorie minori (Pecco Bagnaia lo è stato due volte anche in MotoGP), almeno hanno battagliato per il titolo fino alla fine.

E questo è un tema che insieme a loro è stato sviscerato nel post-gara di Misano, perché con il passare degli anni il gap sembra farsi sempre più ampio con una Spagna che a due terzi di stagione comanda in tutte le classifiche iridate e continua a sfornare talenti a raffica, con l'ultimo esempio di Maximo Quiles (nella foto di apertura insieme ai fratelli Marquez), che anche se è ancora in Moto3 sembra già destinato a lasciare un segno in questo sport.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Di Giannantonio ha già dato vita ad una sua agenzia

Il migliore dei nostri è stato Fabio Di Giannantonio, che sicuramente aveva ambizioni maggiori del settimo posto arrivato in Romagna. Riguardo alla domenica storta, il romano è convinto che sia stata una questione di episodi, legata soprattutto al ritiro di Marco Bezzecchi, che era il grande favorito, ma non ha negato che effettivamente si fatica a vedere un ricambio all'orizzonte.

"Oggi per noi italiani è stata una giornata dura, ma essere il migliore essendo arrivato settimo non è certo una consolazione. Bezzecchi si è steso al primo giro, ma se fosse rimasto in piedi avrebbe potuto fare un garone. Poteva lottare per vincere e ora stavamo parlando di altro. E' vero che il nostro vivaio è un po' piccolo, ci sono pochi giovani in Italia. Tutti noi, quelli della mia generazione, siamo tutti arrivati in MotoGP e quindi bisogna iniziare a lavorare sui piccoli per continuare ad avere piloti forti in questo sport".

Nel suo piccolo, il pilota della Pertamina Enduro VR46 ha spiegato che ha già iniziato a fare qualche passo in quella direzione: "Abbiamo creato un'agenzia insieme al mio manager che si chiama Front Row, stiamo cercando di dare una mano a qualche pilota in varie categorie. Il mio ruolo prevede solamente dare loro tutta la mia esperienza, trasmettere ciò che ho imparato e che imparo. Difficile dire se qualcuno di Front Row arriverà al top, ma mi piace cercare di dare una mano e anche se non sono vecchio mi mantiene giovane e 'fresco'".

"ll talento si trova. Quando ci sono tanti ragazzi che girano puoi sempre vedere qualcuno che ha del talento. Poi lì ci sarebbero tante cose che si potrebbero fare, magari parlare con la Federazione e altre cose per cercare di aiutare lo sviluppo dei giovani", ha concluso.

Luca Marini, Honda HRC Foto di: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Marini confida nella VR46 ma l'economia italiana non aiuta

Anche Luca Marini ha fatto un discorso simile riguardo agli episodi che hanno portato gli spagnoli a lasciare il segno nel GP di San Marino. Pure lui però ha sottolineato che in questo momento in Italia c'è un contesto per cui è difficile riuscire a portare un giovane pilota fino al Mondiale, anche per un discorso economico. Il pilota della Honda però sembra riporre molta fiducia negli ultimi ragazzi entrati a far parte della VR46 Riders Academy, ovvero Matteo Gabarrini, Lorenzo Pritelli e Leonardo Casadei.

"In realtà Bez, se non si stende in curva 13 al primo giro, vince la gara. Lui c'era sicuro, aveva un potenziale incredibile. Diggia è andato molto forte tutto il fine settimana, è semplicemente partito male. Io alla fine sono stato il miglior pilota Honda. Quindi gli italiani vanno forte. Però è vero che le prossime generazioni di piloti sono composte da molti più piloti spagnoli che italiani", ha detto Luca.

"La situazione economica di gran parte delle famiglie in Italia sia molto complessa, difficile. E questo è uno sport molto costoso. Portare un giovane pilota fino a quando ha 18 anni è tosta. Ci vogliono tanti soldi. Invece in Spagna devono essere organizzati meglio. La Federazione italiana sta facendo il massimo e ci sono dei giovani promettenti. La VR46 si sta impegnando molto in tal senso. Ci sono tre giovani che stanno facendo un ottimo percorso nel Junior World Championship, dobbiamo solo cercare di trasmettere loro le nostre esperienze e farli crescere il più velocemente possibile", ha aggiunto.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Bagnaia sottolinea le differenze normative e di costi

Pure lui membro della VR46 Riders Academy come Marini, anche Pecco Bagnaia sottolinea l'impegno della struttura allestita da Valentino Rossi, che è stata fondamentale appunto per far arrivare fino alla MotoGP buona parte di questa generazione. Tuttavia, anche il pilota della Ducati ritiene che ci siano dei vincoli normativi, ma soprattutto delle divergenze di costi rispetto alla Spagna, che rendono proibitivo approcciarsi al motociclismo in Italia.

"Diciamo che l'Academy in questo si sta impegnando tanto, perché ci sono diversi piloti veramente forti che stanno crescendo e arriveranno anche loro. C'è da dire però che c'è una grandissima differenza di impegno a livello di settori giovanili, l'Italia fa quello che può. Però, per esempio, in Spagna puoi allenarti fin da ragazzino con una 600cc o con una 1.000cc senza limitazioni, mentre da noi non puoi farlo finché non raggiungi una certa età", ha spiegato Pecco, che in Romagna ha chiuso il terzo weekend consecutivo senza raccogliere neppure un punto.

"Andare a girare sui circuiti 'grandi' in Italia è quasi impossibile, perché è troppo costoso. In Spagna invece è pieno di circuiti ovunque e costa veramente poco girare in moto. Quindi c'è una strategia diversa e tantissimi piloti, anche italiani, vanno ad allenarsi lì. Poi comunque i campionati principali per i giovani sono in Spagna, perché le moto sono le stesse del Mondiale, quindi è un grandissimo trampolino di lancio. In Italia si fa per quelli che sono i mezzi, ma riconosco che forse manca un po' di struttura".

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3 Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Bastianini apre ad una futura EB Academy

Il più sorprendente è stato probabilmente Enea Bastianini, ottavo a Misano, perché il pilota della KTM Tech3, seppur a mo di battuta, è arrivato a dire che magari in futuro gli potrebbe piacere l'idea di provare ad emulare Valentino Rossi e magari lanciare una propria Academy, con l'intento di aiutare i talenti nostrani a sbocciare.

"La Spagna sta affrontando un periodo incredibile, perché stanno tirando fuori veramente tanti piloti, al contrario delle nostre nuove generazioni che sembrano faticare un po' di più. Magari starà anche a noi piloti fare qualcosa per loro in futuro, per cercare di crescere giovani talenti. In questo momento c'è solo la VR46 Academy, ma magari ci potrebbe essere una EB Academy in futuro (ride). Pensare a me senza questo mondo mi rende triste, quindi magari potrebbe essere".