MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio d'Austria

Zero a zero, palla al centro. L'Aprilia era stata la dominatrice delle prime sette gare della stagione 2026 della MotoGP, poi la situazione si è completamente ribaltata nelle sette successive, con Marc Marquez che è stato capace di vincerne ben cinque dopo l'ennesima operazione alla sua martoriata spalla destra.

Il risultato è che quando questo fine settimana la classe regina tornerà in pista al Red Bull Ring, per l'ultima gara europea prima di quelle asiatiche, sarà come in un certo senso ripartire da zero. Il campione del mondo in carica ha infatti azzerato le 102 lunghezze di ritardo che accusava al Mugello e, dopo la doppietta di Misano, è lui a comandare la classifica in virtù del maggior numero di successi ottenuto rispetto a Jorge Martin, che ha i suoi stessi punti.

Il ducatista, nonostante una spalla decisamente lontana dal top della forma, è nel momento migliore della sua stagione, cosa che invece non si può dire per i rivali dell'Aprilia. Marco Bezzecchi ha infatti interrotto in Romagna la sua striscia di cinque podi consecutivi tra Sprint e gare lunghe e lo ha fatto nel peggiore dei modi, cadendo al primo giro quando era al comando. Il riminese, dunque, ha sicuramente bisogno di provare a riscattarsi, anche perché la classifica ora dice -33 rispetto al tandem di testa.

Ma anche per Jorge Martin quello di Spielberg rischia di essere uno snodo fondamentale, perché domenica ha accusato un problema di sindrome compartimentale al braccio destro, che lo ha relegato al quinto posto. In Austria dovrà quindi valutare le sue condizioni e poi decidere se sottoporsi ad un intervento chirurgico o meno. E se dovrà andare sotto ai ferri del chirurgo per lui le possibilità di centrare il bis iridato si ridurrebbero drasticamente.

Nella contesa poi potranno provare ad inserirsi anche altri protagonisti. E i primi che vengono in mente sono sicuramente Alex Marquez e Pedro Acosta, che non solo hanno completato il podio di Misano, ma sembrano essere due tra i piloti più in forma della griglia in questo momento della stagione.

Di seguito, potete trovare il programma completo del Gran Premio d'Austria, la programmazione di Sky Sport MotoGP, dell'app Now e di TV8, oltre a quella dei LIVE di Motorsport.com.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGP 2026: gli orari del Gran Premio d'Austria

Il Red Bull Ring ospita l'ultima gara prima della trasferta asiatica della MotoGP e questa è una novità a livello di posizionamento nel calendario, perché ormai il Gran Premio d'Austria era tradizionalmente quello che si disputava a cavallo del Ferragosto. Dal punto di vista degli orari però non ci saranno variazioni rilevanti, con la Sprint della MotoGP che scatterà alle 15:00 di sabato e la gara lunga alle 14:00 di domenica.

Venerdì 18 settembre

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

FP1 Baggers: 12:40-13:00

P Moto3: 13:15-13:50

P Moto2: 14:05-14:45

P MotoGP: 15:00-16:00

FP2 Baggers: 17:05-17:25

Sabato 19 settembre

FP2 Moto3: 8:40-9:10

FP2 Moto2: 9:25-9:55

FP2 MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Qualifiche Baggers: 12:10-12:30

Qualifiche Moto3: 12:45-13:25

Qualifiche Moto2: 13:40-14:20

Sprint MotoGP: 15:00 (14 giri)

Gara 1 Baggers: 16:10 (9 giri)

Domenica 20 settembre

Gara 2 Baggers: 8:55 (9 giri)

Warm-Up MotoGP: 9:40-10:50

Gara Moto3: 11:00 (20 giri)

Gara Moto2: 12:15 (23 giri)

Gara MotoGP: 14:00 (28 giri)





MotoGP 2026: come posso vedere il Gran Premio d'Austria

Sky Sport MotoGP HD (canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend e delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche delle tre classi e della Sprint della MotoGP al sabato. Differita delle gare delle tre classi nella giornata di domenica (ore 14:00 Moto3; ore 15:15 Moto2; ore 17:00 MotoGP)

MotoGP 2026: i LIVE di Motorsport.com del Gran Premio d'Austria

Sabato 19 settembre



Sprint MotoGP: dalle ore 14:30

Domenica 20 settembre



Gara MotoGP: dalle ore 13:30