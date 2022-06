F1 | Hulu al lavoro con Ricciardo per una serie sulla Formula 1

Carica lettore audio

Secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter, il gigante dello streaming Hulu è l’ultima società intenzionata a capitalizzare il boom che sta attualmente vivendo la Formula 1 e vuole realizzare una serie sulla categoria regina del motorsport.

Daniel Ricciardo ha condiviso la notizia sul suo account Instagram nella serata di lunedì commentando soltanto con l’emoji di una faccina felice, ma al momento non è chiaro il suo coinvolgimento nel progetto.

Secondo le prime indiscrezioni la serie sarà composta da episodi della durata di 30 minuti ed attualmente è nelle prime fasi di sviluppo. In questo progetto sono coinvolte diverse case di produzione affiliate alla Disney tra cui ABC Signature, Lionsgate TV e Temple Hill. I dettagli del progetto sono ancora top secret, ma è in corso la ricerca per trovare gli sceneggiatori.

La serie di Hulu sarebbe l’ultima in ordine di tempo ambientata nel mondo della F1 e del motorsport e tutto nasce dal successo di Drive to Survive arrivato alla quarta stagione su Netflix.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Il sette volte iridato Lewis Hamilton sta lavorando ad una serie di documentari con Apple TV che dovrebbe fornire agli spettatori una visione dietro le quinte di quanto accade nel team Mercedes. Apple, inoltre, sta anche lavorando ad un film sulla Formula 1 con Brad Pitt che vedrà la partecipazione proprio dello stesso Hamilton.

Il produttore hollywoodiano Michael Mann sta lavorando ad un film biografico su Enzo Ferrari che ha attirato stelle del calibro di Adam Driver, Penelope Cruz e Shailene Woodley. Questo film arriverà dopo Le Mans ’66, uscito nel 2019, che ha raccontato la lotta tra Ford e Ferrari sullo storico tracciato francese.

Attualmente sono in corso le riprese della quinta stagione di Drive to Survive, che uscirà il prossimo anno, ed è già stata confermata la sesta stagione che andrà in onda nel 2024. La quarta stagione, uscita a marzo, è stata la più vista nella storia di Drive to Survive a riprova del continuo appeal.