F1 | Hamilton: "Il contatto con Max? Incidente di gara"

Il vincitore del Gran Premio di Gran Bretagna chiude la gara in terza posizione alle spalle delle due McLaren, ottenendo il terzo podio stagionale e dimostrando la solidità della Mercedes.

Il team papaya firma la sua prima doppietta dal GP d’Italia del 2021 ed Hamilton si è detto davvero felice di vedere la sua "vecchia famiglia" tornata davanti a tutti, sottolineando poi il grande lavoro fatto anche dal suo team durante la gara.

"Non avevamo il passo delle McLaren e forse neanche della Red Bull, però siamo riusciti a tenere duro all’inizio della gara ed è stata davvero tosta far durare a sufficienza le gomme, poi c’è stata quella battaglia molto dura alla fine, un po’ spinosa in alcuni punti, però queste sono le corse".

Hamilton, infatti, è stato uno dei protagonisti del GP d'Ungheria per via di una lunga battaglia con Max Verstappen. Il duello tra i due è terminato con un contatto in curva 1 che non ha avuto conseguenze per il pilota Mercedes, mentre ha fatto perdere all'olandese non solo la possibilità di arrivare a podio, ma anche la quarta piazza, conquistata da Leclerc, che ha potuto approfittare del contatto tra i due per passare il campione del mondo in carica.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, il contatto con Lewis Hamilton, Mercedes AMG Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

A proposito della lotta con Verstappen, Hamilton ha dichiarato: "La battaglia non è stata un derby, se guardiamo il passo con cui hanno ridotto il gap in alcune curve. Mi veniva da ridere perché stargli dietro era una cosa impossibile, soprattutto nell’ultimo settore: era fortissimo".

"L'ho visto arrivare da molto lontano ed è riuscito a frenare tardissimo, lui si è buttato all’interno, io sono rimasto fermo e lui mi ha preso sulla gomma, penso sia stato un incidente di gara".

Il sette volte campione del mondo si è detto felice della prima vittoria in carriera di Oscar Piastri, affermando che il pilota australiano "Sta facendo un lavoro fantastico, da quando è arrivato qui è stato molto costante, era soltanto questione di tempo prima che ottenesse una vittoria. Ha avuto un passo fantastico sin dalla partenza e sono contento per lui e per la sua famiglia".