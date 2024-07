La F1 più equilibrata fa riaffiorare il nervosismo di Max

Non ci sono due Max Verstappen, il pacchetto è uno e comprende pregi e difetti. C’è il pilota che oggi è il riferimento della griglia di partenza, un mix eccezionale di talento ed intensità agonistica che garantisce (a chi lo ha nel box) un grande valore aggiunto. Nel kit c’è però anche una personalità che non ha una zona grigia, per Max è tutto bianco o nero. Quando le cose girano nel verso giusto Verstappen è l’ingranaggio perfetto, viceversa può rivelarsi una bomba che scoppia senza preavviso con effetti imprevedibili.

Quanto visto (o meglio, sentito) oggi nel Gran Premio di Ungheria è un teatrino via-radio che non rende merito al talento dell’olandese. Le lamentele di Verstappen sono state motivate da due motivi concreti, ovvero una RB20 che sull’Hungaroring non è stata in linea con le attese e due chiamate strategiche che non si sono rivelate delle migliori. Nella prima ha subito l’undercut di Hamilton, nella seconda di Leclerc. Ciò che sconcerta è la reazione di Max ad una situazione che, per quanto non sia stata delle migliori, non è stata di certo drammatica come è apparsa dalle sue parole e dal suo atteggiamento. Anche il fido ingegnere Giampiero Lambiase, la persona che Verstappen ha indicato come fondamentale per il suo lavoro in squadra, ad un certo punto non ce l’ha più fatta: “Max, stai avendo un atteggiamento infantile. Sono cose che non sento in radio con nessun’altra squadra”.

Dopo la gara Verstappen ha un po' mitigato il suo atteggiamento, ma la rabbia era ancora li, con tanto di “fuck” ripetuti ad uso e consumo differente a seconda delle risposte. “Ero solo seccato per come è andata la giornata – ha commentato – forse la squadra non si è accorta di aver sbagliato o forse non vedeva quanto stava accadendo in modo così grave (il riferimento è ai due undercut subiti) ma in macchina hai altre sensazioni. Le scelte strategiche sbagliate mi hanno messo in difficoltà, ho dovuto costantemente cercare di sorpassare e con la pista molto calda non appena ti avvicini alle vetture che ti precedono le gomme si surriscaldano e vanifichi il vantaggio che garantiscono i set di gomme nuove”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, effettua il pit stop Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

I problemi di strategia sono stati l’imprevisto che ha fatto saltare i nervi a Max, ma c’era già una base di partenza. Pochi dopo il via è diventato subito chiaro che la McLaren aveva un altro passo, confermando quanto Verstappen aveva detto già nei giorni precedenti. “Si, lo avevo già detto – ha confermato – ma forse alcune persone non sono sulla stessa lunghezza d'onda”. Max non è andato oltre, senza indicare se indicasse qualcuno interno alla squadra o persone esterne. “Cosa mi ha infastidito di più? La strategia, perché sapevo già che sarebbe stata una gara difficile e che battere la McLaren sarebbe stato impossibile. Ma la terza posizione era alla nostra portata, e non siamo riusciti a conquistarla”.

Che succede a Verstappen? Il suo nervosismo è davvero dovuto ai cinque punti lasciati sul campo? La sua posizione di classifica resta invidiabile, il margine su Lando Norris (primo degli inseguitori) è di settantasei punti (tre gare di vantaggio) e in questa stagione anche nei momenti ‘no’ gli ha sempre detto bene. Dopo l’incidente nel Gran Premio d’Austria riuscì comunque a conquistare dieci punti con il quinto posto, esattamente come sull’Hungaroring dopo il volo dopo il contatto con Hamilton innescato da un suo errore in frenata. Il mondiale potrebbe aggiudicarselo anche a suon di piazzamenti, ma non è questo il punto.

Verstappen ha avvertito che le gerarchie stanno cambiando. Non è un caso che lo sfogo di Max sia arrivato nel weekend in cui la squadra ha fatto debuttare il nuovo pacchetto di aggiornamenti tecnici. Verstappen in Ungheria si aspettava di tornare a lottare alla pari con le due McLaren, ma la pista ha detto altro. In prospettiva questa non è una buona notizia, al di là di quello che sarà l’esito di un mondiale che difficilmente può perdere. Il ruolo di mattatore che fino a due mesi fa era saldamente

nelle sue mani, oggi non gli appartiene più, e questo, forse, riporta Verstappen a parecchio tempo fa, quando inseguiva il tandem Mercedes come ha fatto oggi con quello McLaren. Un tempo in cui Verstappen, non di rado, perdeva le staffe. Come ultima ciliegina sulla torta si è congedato così dalla conferenza stampa post gara: “Cosa rispondi a chi dice che oggi sei andato troppo oltre mancando di rispetto alla squadra? Possono tutti andare a farsi fottere”.