F1 | Hamilton: "Divieto termocoperte pericoloso ed inutile"

Come riportato da Motorsport.com venerdì, i team di F1, la FIA e la FOM dovrebbero tenere una votazione dopo il Gran Premio di Gran Bretagna di quest'anno per decidere se procedere o meno con il divieto ad utilizzare le termocoperte.

In passato ci sono stati molti tentativi di vietare il riscaldamento degli pneumatici, sia per motivi di costi che di sostenibilità, ma ogni volta gli sforzi sono stati abbandonati a causa delle complicazioni nel reperire la gomma adatta.

Gli pneumatici non preriscaldati devono far fronte a forti sbalzi di temperatura e pressione, il che è tecnicamente complicato, ed i piloti hanno espresso preoccupazione per la mancanza di grip offerta dagli pneumatici freddi appena usciti dai box.

Pirelli ha lavorato duramente per cercare di trovare i prodotti giusti e spera che, quando testerà le sue ultime specifiche dopo la gara di Silverstone, possano essere sufficienti a convincere i team ad accettarle.

Tuttavia, all'interno del paddock permane un profondo scetticismo sull'opportunità o meno di procedere con questa mossa.

Parlando durante i test pre-stagionali in Bahrain, Lewis Hamilton ha espresso le sue preoccupazioni in merito ed ha suggerito che non ci sarebbe alcun beneficio con questo cambiamento.

"Penso che sia pericoloso" ha detto, quando gli è stato chiesto da Motorsport.com di parlare della situazione delle termocoperte. "Ho testato l'assenza di termocoperte e prima o poi si verificherà un incidente. Quindi, credo che sia una decisione sbagliata".

"Bisogna fare più giri per far funzionare gli pneumatici. L'argomentazione è che togliendo le termocoperte si diventa più sostenibili e più ecologici, ma in realtà si brucia solo più carburante per portarli in temperatura".

"La preoccupazione maggiore è quando si esce dai box: si pattina e la vettura è molto nervosa. Se qualcun altro monta pneumatici che funzionano già, è facile scontrarsi con lui. Quindi, è una cosa inutile".

Ai dubbi di Hamilton sui benefici di questo divieto ha fatto eco Carlos Sainz della Ferrari.

"Continuo a non capire perché la F1 si stia allontanando dalle termocoperte, perché per me non ha senso", ha spiegato.

"Si brucia più carburante, più pneumatici. Anche per quanto riguarda la sostenibilità, non capisco la filosofia. Inoltre, ci sono dei rischi con queste vetture ad altezza ridotta".

"Ma è una direzione che la F1, la FIA e la Pirelli hanno deciso di prendere, quindi dobbiamo adattarci".

The Mercedes pit crew with tyres in warmers Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Mario Isola, responsabile motorsport di Pirelli, ha detto che la decisione finale sulle termocoperte dovrà tenere conto di più della semplice sostenibilità, e ha affermato di non essere sicuro che i team alla fine la sosterranno.

"Non ho una sensazione chiara e onestamente è difficile fare una previsione", ha detto.

"Credo che sia un obiettivo di tutti andare in questa direzione per la sostenibilità, ma chiaramente nessuno vuole danneggiare lo spettacolo".

"Non voglio dire che sia un obiettivo impossibile, perché non è un obiettivo impossibile. Ma è una sfida molto grande".