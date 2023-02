F1 | Leclerc: "SF-23 migliorata, ma non c'è ancora l'equilibrio"

Carica lettore audio

Charles Leclerc ha concluso i test di preparazione al mondiale 2023 con il miglior tempo di sessione. Un crono ottenuto con una mescola che non sarà utilizzata la prossima settimana (la C4), ma sul giro veloce sembra comunque una Ferrari in grado di dire la sua, come d’altronde è stato lo scorso anno.

Ed a proposito di confronti con il 2022, Leclerc ha condiviso le prime sensazioni, avvallate ovviamente dai dati tecnici. La scorsa stagione una delle armi che hanno permesso a Max Verstappen di avere la meglio nei ‘corpo a corpo’ era stata l’ottima velocità di punta della RB18, una monoposto con un drag ridotto ed un sistema DRS molto efficiente.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Su questo fronte la Ferrari sembra aver recuperato terreno, e la conferma è arrivata da Leclerc. “Sui rettilinei andiamo meglio – ha confermato Charles – ma non voglio entrare troppo nei dettagli. Abbiamo una monoposto più efficiente, con meno drag, quindi in termini di velocità massima credo che dovrebbe andare meglio. Ma ci sono da considerare anche altre caratteristiche, e al momento non abbiamo ancora trovato l’assetto migliore per queste… nuove caratteristiche”.

Leclerc ha percorso complessivamente 199 giri del circuito di Sakhir, ma il bilanciamento ottimale della monoposto non è ancora stato trovato...

“Abbiamo lavorato molto nell’arco di questi tre giorni – ha confermato Charles – ma non abbiamo ancora centrato l’equilibrio migliore, quindi spero che ci sia ancora del margine, quello che ci separa dall’avere un buon assetto”.

I cinque giorni a disposizione prima di tornare in pista per il primo weekend di gara stagionale, saranno preziosi per proseguire il lavoro di messa a punto sul simulatore...