F1, Gran Bretagna, Libere 2: Stroll stupisce, Albon sbatte

Dov'è sparita la Mercedes? Si nasconde e preferisce lavorare per la gara, trascurando la simulazione da qualifica con le gomme Soft. E, allora, se le frecce nere giocano a un ruolo da comprimarie, tocca a Lance Stroll prendersi le luci dei riflettori nella seconda sessione di prove libere del GP di Gran Bretagna. Il canadese è stato il più veloce con la Racing Point con il tempo di 1'27"274 ottenuto con le Soft.

Una prestazione tutt'altro che strepitosa considerando che il rilievo risulta mezzo secondo più lento rispetto allo scorso anno a causa del vento mutevole (raffiche di 25 km/h) e dell'alta temperatura (35 gradi di aria e 49 gradi di asfalto!) che da domani non ci sarà più (le previsioni danno un calo di una decina di gradi).

La Racing Point si conferma una spina nel fianco per tutti: la Mercedes rosa è stupefacente anche nelle mani del canadese che si toglie qualche sassolino dalla scarpa per essere stato considerato solo un figlio di papà, mentre ha mostrato indubbie doti sui curvoni veloci di Silverstone.

Lance ha difeso l'onore della squadra di Silverstone, visto che Sergio Perez è finito in panchina per il Covid e il sostituto Nico Hulkenberg deve prendere le misure alla RP20 dopo un lungo periodo di inattività e il settimo posto dimostra che il tedesco non si è troppo arrugunito.

La Racing Point è la monoposto con l'ala più carica eppure è la F1 più prestazionale. Dietro all'otimo Stroll c'è Alexander Albon che è staccato di appena 90 millesimi da Lance. L'anglo-thailandese aveva bene impressionato, ma a 44 minuti dalla fine del turno ha sbattuto a Stowe sbattendo contro le barriere con la sua Red Bull che è uscita malconcia sul lato sinistro.

L'impatto è avvenuto a 195 km/h, ma il pilota è uscito incolume dall'impatto dopo aver perso la vettura per un violento sovrasterzo, confermando l'instabilità della RB16, una macchina difficile da domare. Non si è capito quale potrebbe essere il potenziale del tam di Milton Keynes perché Max Verstappen ha abortito il suo giro per la bandiera rossa sventolata per il compagno di squadra.

L'olandese ha impressionato nel long run mantenendo il passo delle Mercedes: la Red Bull, quindi, sembra una sfidante per le frecce nere con Valtteri Bottas terzo a 157 millesimi dalla vetta.

A Brackley non sono preoccupati, ma anzi si sono un po' nascosti: Lewis Hamilton è quinto a tre decimi. L'inglese per la prima volta si è lamentato di una W11 con molto sovrasterzo e un bilanciamento che non gli piaceva, ma si metterà a posto.

Fra le due Mercedes si è infilato Charles Leclerc con la Ferrari. La SF1000 paga tre decimi dalla testa e sembra difendersi sul giro secco, ma attenzione a non illudersi, perché nella sequenza del long run sono emersi i soliti guai. La Rossa sembra aver trovato un assetto Rake più estremo con ali che sono le più scariche in circolazione.

Sebastian Vettel non ha chiuso un giro pulito a conclusione di una giornata tribolata: in mattinata non ha girato per un problema all'intercooler del turbo (poi riparato e non sostituito) che gli ha fatto perdere tutta la sessione. Nel pomeriggio non è andata meglio: i meccanici gli hanno dovuto sostituire la pedaliera perché sentiva qualcosa che stava sfregando contro la gamba sinistra, per cui il 18esimo tempo non conta.

Bene Carlos Sainz sesto con la McLaren davanti a Hulkenberg al rientro e a Pierre Gasly con l'AlphaTauri. Chiude la top 10 Daniel Ricciardo nono con la Renault davanti a Kimi Raikkonen con l'Alfa Romeo. Antonio Giovinazzi è solo 13esimo, ma è solo a un decimo dal compagno.

In difficoltà Lando Norris con la McLaren e non stupisce Esteban Ocon con una Renault piena di novità. Di Verstappen 14esimo abbiamo detto, mentre Daniil Kvyat è 15esimo con la AT01 davanti a Romain Grosjean con la Has e George Russell con la Williams. Male Nicolas Latifi spesso in testacoda...