F1 | Ghini: "La rischiosa sfida dell'evoluzione continua"
Mentre la Formula 1 si prepara all'ottavo Gran Premio della stagione in Austria, torna l'appuntamento del sabato mattina di Motorsport.com: scopriamo quali temi hanno analizzato Franco Nugnes e Antonio Ghini in questa nuova puntata del Candido.
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