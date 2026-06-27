F1 | Tra 8 cilindri atmosferico e turbo: ecco perché il motore del 2031 è ancora un rebus

Da una parte c’è la pista. Dall’altra il mondo dell’automobile. Il motore che equipaggerà le monoposto di Formula 1 dal 2031 (ma c’è chi spinge per anticiparne l’esordio di dodici mesi) dovrà trovare un punto d’incontro tra queste due realtà. Da un lato c’è chi chiede un propulsore pensato esclusivamente per le corse e lo spettacolo, dall’altro chi investe centinaia di milioni di euro nello sviluppo di tecnologie che devono mantenere un legame, anche piccolo, con il mondo della produzione di serie.

Gli schieramenti sono ormai chiari. Da una parte c’è il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, deciso a riportare la Formula 1 verso una motorizzazione che risponda prima di tutto alle esigenze del motorsport: un V8 aspirato con un piccolo KERS. Dall’altra ci sono coloro che quei motori li progettano e li costruiscono, ovvero i sei costruttori coinvolti nel futuro della categoria: Mercedes, Ferrari, Audi, Red Bull Powertrains - Ford, Honda e Cadillac, pronta a dare il via al proprio programma.

Dettaglio tecnico Red Bull RB22 Foto di: AG Photo

Anche tra i costruttori, però, le posizioni sono tutt’altro che uniformi. Ferrari, Cadillac e Red Bull mantengono un approccio aperto, senza escludere a priori la visione della FIA. Mercedes e Audi puntano maggiormente su una soluzione dotata di turbocompressore. Una scelta comprensibile per due colossi dell’automotive che puntano a sviluppare un prodotto tecnologicamente più efficiente e meno distante dalle applicazioni stradali. Il problema è che la presenza del turbo comporterebbe inevitabilmente una riduzione del rumore, proprio quell’aspetto che Ben Sulayem considera uno degli elementi da recuperare.

Anche su questo tema non mancano i punti interrogativi. Oggi circa il cinquanta per cento del pubblico della Formula 1 ha meno di 35 anni, una generazione che non ha mai assistito dal vivo a un Gran Premio con motori capaci di sfiorare i 19.000 giri al minuto e un livello sonoro ben diverso da quello attuale.

“Un conto è assistere a un road show con una monoposto dotata di un motore aspirato che gira da sola per dieci minuti – spiegava un ingegnere nel paddock austriaco – un altro è avere ventidue monoposto in pista per due ore di gara. Siamo davvero sicuri che sarà questo ciò che il pubblico vorrà nel 2030?”.

Se sul rumore il confronto resta aperto, sulla presenza del KERS sembrano esserci molti meno dubbi. La sua potenza dovrebbe attestarsi tra il 10 e il 20% di quella fornita dal motore endotermico: nessuno vuole correre il rischio di rivivere gli scenari di lift and coast che hanno caratterizzato il 2026. Quel trauma ha lasciato il segno. Anche il turbocompressore, qualora fosse confermato, dovrà avere un ruolo limitato. “Un piccolo turbo”, sintetizzano i sostenitori di questa soluzione.

L’idea (discussa) del ritorno ai rifornimenti

Si ridiscute il ritorno ai rifornimenti dal 2031 per avere F1 più leggere Foto di: Sutton Images

Uno degli obiettivi che la FIA si è posta con il progetto del nuovo motore è una sensibile riduzione del peso delle monoposto. Il traguardo è tornare intorno ai 700 chilogrammi, possibilmente anche al di sotto di questa soglia. La semplificazione della power unit andrebbe proprio in questa direzione: batterie molto più compatte e una componente ibrida ridotta consentirebbero di alleggerire le vetture e, allo stesso tempo, di ridurne le dimensioni.

In quest’ottica è riemersa anche una proposta che sembrava definitivamente archiviata: il ritorno dei rifornimenti in gara. Sulla carta i vantaggi sarebbero significativi. Con serbatoi di capacità ridotta le monoposto potrebbero essere più compatte e il quantitativo di carburante imbarcato al via del Gran Premi sarebbe inferiore alla metà di quello attuale. Il risultato sarebbe un alleggerimento di oltre 50 chilogrammi al momento dello spegnimento dei semafori.

Su questo fronte, però, la strada appare molto più complessa. Non tanto per le ragioni che portarono all’abolizione dei rifornimenti alla fine del 2009, legate soprattutto alla sicurezza: le tecnologie disponibili oggi consentirebbero standard molto più elevati. L’ostacolo principale riguarda piuttosto la filosofia seguita dalla Formula 1 negli ultimi anni, sempre più orientata alla riduzione del materiale trasportato sui circuiti.

Nel 2023 è stato deciso di ridurre da tredici a undici i set di pneumatici disponibili durante il weekend nell’ambito di un più ampio programma dedicato alla sostenibilità. Reintrodurre tutta l’attrezzatura necessaria ai rifornimenti – con un impatto logistico certamente superiore a quello dei due set di gomme eliminati – rappresenterebbe un’inversione di rotta difficile da giustificare.

È anche per questo motivo che la partita sul motore del 2031 è appena iniziata. Ridurre peso, costi e complessità è un obiettivo condiviso da tutti. Lo è meno la strada da seguire per arrivarci.