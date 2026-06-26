F1 | Leclerc: "Ci manca grip e scivoliamo dappertutto. Al momento non sono fiducioso, ma mai dire mai"

L’ottavo posto forse è lo specchio più chiaro di una giornata non proprio entusiasmante, sia per Ferrari che per Charles Leclerc. È chiaro che, ad oggi, la maggior parte del tempo perso nasce sui rettilinei, un tema che ci si poteva attendere alla vigilia e su cui la Rossa, almeno stando ai dati di oggi, sembra avere ancora qualcosa da estrarre, ma il dato più preoccupante è il bilanciamento in curva.

Su una pista molto calda, la SF-26 è sembrata distante sia sul giro secco che sul passo gara, dove forse sono emersi in maniera ancora più chiara quei problemi di bilanciamento che hanno limitato la Rossa, perché è dove la gomma tende a scaldarsi di più restando fuori dalla finestra ideale.

Dopo le libere, Frederic Vasseur ha spiegato che in effetti la Ferrari oggi ha patito le condizioni estreme, perché in effetti la temperatura ambientale ha ampiamente superato i 30°C, mentre l’asfalto ha toccato i 50°C. Allo stesso tempo, il Team Principal della Ferrari ha sottolineato come la SF-26 sia molto distante dal suo potenziale e in effetti sembra ci sia del margine.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Tuttavia, al momento Charles Leclerc non è così fiducioso che la situazione si possa sbloccare come a Barcellona, dove sul passo gara la Ferrari era sembrata decisamente più vicino di oggi. “Non sono molto fiducioso, però mai dire mai. È vero però che, al momento, già nel venerdì di Barcellona c’erano alcuni elementi che ci facevano pensare che in macchina ci fosse parecchia prestazione da tirare fuori”.

“Qui, invece, finora è stata una lotta: tutta la FP1 che non ho fatto, ma ovviamente l’ho seguita come squadra, e poi la FP2 dall’interno dell’abitacolo. È stato un venerdì difficile per il team, cercheremo di mettere tutto insieme e vedere cosa riusciremo a recuperare domani”, ha aggiunto il monegasco.

In effetti, in FP1 Leclerc ha dovuto saltare il turno per lasciare spazio a Dino Beganovic, in una delle due sessioni per pilota che gli ufficiali devono lasciare ai giovani, come previsto dal regolamento, per cui la sua giornata è stata tutta in salita. Ma è vero che, al momento, a questa Ferrari manca grip e lo si è visto in particolare nelle ultime curve, dove ci si attendeva una SF-26 decisamente più veloce e competitiva.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“In generale manca grip: scivoliamo con tutte e quattro le gomme fin dal primo giro che ho fatto. È stato molto complicato per questo”, ha poi aggiunto il Ferrarista, prima di tracciare un paragone con Barcellona. In Spagna la Rossa non aveva brillato al venerdì, ma quantomeno sul passo gara sembrava decisamente più vicina, e la speranza è lo stesso percorso di ripeta anche qui, ma è anche vero che le limitazioni sono molto diverse.

Per Leclerc non è un discorso di degrado puro, ma di passo ed è per quello che servirà trovare diversi decimi in nottata. “È complicato: anche a Barcellona era molto difficile. Qui hai limitazioni diverse, ma alla fine la gestione delle gomme avrà un ruolo altrettanto importante. A Barcellona eravamo dal lato giusto delle cose. Credo che, in termini di degrado vero e proprio, qui non siamo messi male. Il problema più grande è che manca il passo. Magari dopo 20 giri siamo veloci, ma 20 giri non bastano. Dobbiamo lavorare sulla macchina”.